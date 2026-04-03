به گزارش خبرگزاری مهر، تاج الدین صالحیان خبر منتشرشده درباره ورود یا هلی‌برن نیروهای آمریکایی در این استان را تکذیب کرد و از برقراری کامل امنیت در مرزهای استان خبر داد.

صالحیان صبح امروز با حضور در شهرستان‌های مرزی ایلام از چند نقطه مرزی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت امنیتی و امور جاری قرار گرفت.

وی با اشاره به تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه نیروهای مرزبانی، اظهار کرد: خوشبختانه امنیت کامل در مرزهای استان برقرار است و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با تکذیب ورود یا هلی‌برن نیروهای آمریکایی در این استان از مردم خواست به شایعات و جنگ روانی دشمن توجه نکنند و اخبار را تنها از مراجع و منابع رسمی دنبال کنند.