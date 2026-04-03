میزبانی از مسافران نوروزی در بیش از ۲ هزار بقعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ‌غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در ایام نوروز سال ۱۴۰۵ طرح متفاوتی با عنوان «آرامش بهاری و بیعت با ولایت» در قریب ۲ هزار بقعه متبرکه کشور اجرا گردید که با هدف ترویج فرهنگ زیارت ، ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی به زائران نوروزی و پشتیبانی از حضور مردم در میدان در شرایط جنگی و با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص کشور، با همت و انسجام مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی به‌خوبی دنبال شد و جلوه‌ای از پایداری، خدمت‌رسانی و حضور میدانی را به نمایش گذاشت که این توفیقات نتیجه حضور میدانی، همت بلند و مدیریت جهادی مدیرانی بوده که پای کار ایستادند و با باور و پیگیری، کار را به پیش بردند.

وی اظهار کرد: در این میان، استفاده از سامانه سلاله و ظرفیت گزارش‌گیری برخط، نقش مهمی در پایش لحظه‌ای فعالیت‌ها، ثبت دقیق عملکردها و تسهیل مدیریت داشبوردی ایفا کرد. این سامانه با فراهم‌کردن امکان رصد مستمر داده‌ها، به ستادهای اجرایی کمک می‌کند تا روند اجرای طرح‌ها را به‌صورت منسجم، شفاف و قابل ارزیابی دنبال کنند و تصمیم‌ گیری‌های مدیریتی را بر پایه اطلاعات به‌روز انجام دهند. بهره‌گیری از این شیوه، علاوه بر ارتقای نظم اجرایی، موجب افزایش سرعت، دقت و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیز می‌شود.

همچنین حجت الاسلام عادل ضمن قدردانی از حمایتها و هدایتهای ریاست محترم سازمان اوقاف و معاونین محترم ستاد، از مدیران کل محترم استانها و معاونین ایشان، به‌ویژه معاونین فرهنگی و اجتماعی، روسای ادارات، مدیران بقاع متبرکه، هیأت امنا و خدام شریف بقاع ، ائمه جماعات و مبلغین اعزامی و از دبیرخانه ستاد مرکز مستقر در اداره کل فرهنگی و همچنین قرارگاه بلاغ اعزام مبلغ بابت همراهی، هماهنگی و اجرای مطلوب این طرح تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: حضور و همراهی سایر اعضای محترم ستاد از جمله ادارات کل حراست، بازرسی و روابط عمومی سازمان جلوه ای از هم افزایی های بین بخشی بود که روزانه با حضور در قرارگاه مرکزی در اجرای بهینه برنامه ها موثر واقع شدند که از زحمات کلیه بزرگواران تقدیر و تشکر مینمایم.

شایان ذکر است امروز در ۱۴ فروردین اتمام طرح مذکور اعلام میگردد لکن باتوجه به شرایط کشور ، همچنان طرح «حرم امامزادگان پناه مردم» جهت پشتیبانی از برنامه های مربوط به حضور مردم در میدان تا پایان شرایط موجود و پیروزی نهایی جبهه اسلام جاری خواهد بود.