اسکان ۳۷ هزار زائر در بقاع متبرکه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در طرح «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» اظهار کرد: این طرح با رویکرد ارائه خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی در سطح بقاع متبرکه استان اجرا شد.

وی افزود: ۳۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان در قالب طرح «قرار دوازدهم» میان نیازمندان توزیع شد.

وی از اجرای برنامه‌های فرهنگی گسترده خبر داد و گفت: دو هزار و ۵۰۰ جلد کتاب مذهبی میان زائران توزیع شد و ۴۵ مبلغ بومی و اعزامی به همراه پنج مبلغ خانم در بقاع متبرکه به تبیین مسائل دینی و پاسخگویی به شبهات پرداختند.

مدیرکل اوقاف گلستان با اشاره به اجرای برنامه‌ها در ۵۱ بقعه متبرکه اظهار کرد: برگزاری نماز جماعت، اجرای خیمه‌های معرفت در ۱۷ بقعه، راه‌اندازی ۳۷ غرفه «شمیم خدمت» و برگزاری ۲۱۰ محفل انس با قرآن و کرسی تلاوت از جمله مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی این طرح بود.

وی خاطرنشان کرد: در ایام اجرای طرح، حدود ۳۷ هزار نفر اسکان موقت و ۱۵ هزار نفر اسکان شبانه در بقاع متبرکه استان داشتند و بیش از ۴۰ هزار نفر نیز در لحظه تحویل سال در این اماکن حضور یافتند.

مهدیان همچنین از برپایی موکب در شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس، مینودشت، کلاله، آزادشهر و دلند خبر داد و گفت: بازدیدهای مستمر از بقاع و تشکیل شورای امور خیریه در ۹ شهرستان برای حمایت از نیازمندان از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح با تشکیل قرارگاه «آرامش بهاری؛ بیعت با ولایت» در سطح استان و شهرستان‌ها به‌صورت روزانه رصد و پیگیری شده و خدمات متنوعی در بقاع شاخص و امامزادگان استان ارائه شده است.