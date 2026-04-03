تغییر ساعات کاری ادارات مازندران از ۱۵ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: با توجه به اختیارات تفویض‌شده به استانداران و بر اساس دستور استاندار مازندران، ساعات کاری تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از تاریخ ۱۵ فروردین در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ تعیین شده است.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با در نظر گرفتن حداقل ۵۰ درصد حضور کارکنان، سایر نیروها را به‌صورت دورکاری ساماندهی کنند، مشروط بر اینکه در روند ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران درباره وضعیت مراکز آموزشی گفت: فعالیت مدارس و مراکز آموزش عالی تا اطلاع ثانوی به شکل مجازی ادامه خواهد داشت.

قاسمی طوسی همچنین تصریح کرد: فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه همچنان به‌صورت دورکاری است و کارکنان موظف‌اند بر اساس برنامه‌ریزی دستگاه مربوطه، وظایف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: در صورت ضرورت و برای جلوگیری از ایجاد وقفه در امور اداری، امکان فراخوان کارکنان برای حضور فیزیکی در محل کار در تمامی روزهای هفته وجود دارد.

این مسئول در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها نیز بیان کرد: ساعات کاری بانک‌ها از شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود و در روزهای پنجشنبه نیز خدمات تنها از طریق شعب کشیک ارائه می‌شود.

قاسمی طوسی تأکید کرد: دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدمات‌رسان از این دستورالعمل مستثنی بوده و طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد.