جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه جدید ساعت کاری و نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه تا اطلاع ثانوی، فعالیت همه ادارات و بانک‌های دولتی به وضعیت عادی برمی‌گردد و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند خدمات‌رسانی خود را با تمام ظرفیت و به صورت حضوری ارائه کنند.

وی با بیان اینکه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی ۸ صبح تا ۱۴ و ساعت کاری بانک‌ها ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین شده است، افزود: بانک‌های استان باید با ۱۰۰ درصد ظرفیت شعب و نیروی انسانی فعالیت کنند. در ادارات نیز امکان دورکاری پرسنل، حداکثر تا سقف ۱۰ درصد کل کارکنان و صرفاً با تشخیص مدیریت دستگاه امکان‌پذیر است؛ البته مدیران در تمامی رده‌ها مشمول دورکاری نبوده و موظف به حضور فیزیکی در محل کار هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در خصوص وضعیت فعالیت مراکز آموزشی تصریح کرد: بخش غیرآموزشی و اداری دانشگاه‌های استان نیز همانند دستگاه‌های اجرایی از روز شنبه به صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما مدارس و بخش آموزشی دانشگاه‌ها به تبعیت از ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های مربوطه تا اطلاع ثانوی همچنان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

بالایی با تاکید بر اینکه مصوبه قبلی کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی درباره دورکاری روزهای پنج‌شنبه همچنان معتبر و پابرجا است، خاطرنشان کرد: دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه را بر عهده داشته و موظف است گزارش‌های مربوطه را به استاندار ارائه کند.

وی در پایان یادآور شد: آن دسته از دستگاه‌هایی که ساختمان آن‌ها آسیب دیده یا محل خدمتشان جابه‌جا شده است، مکلفند با نصب بنر در محل، اطلاع‌رسانی لازم و شفاف را برای جلوگیری از سرگردانی ارباب‌رجوع انجام دهند.