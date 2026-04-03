  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها مورد اصابت دقیق قرار گرفت‌

مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها در الجلیل غربی، حیفا، کفرکنا و کرایوت، مورد اصابت دقیق قرار گرفت‌

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موج ۹۳ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "السلام علیک یا حُجَّهَ الله و دلیل اِرادَتِه" در عصر روز جمعه و تقدیم به مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و شیخ احمد یاسین

علیه اهدافی در شمال و قلب سرزمینهای اشغالی به اجرا در آمد.

مراکز تجمع و پشتیبانی رزمی صهیونیستها در الجلیل غربی، حیفا، کفرکنا و کرایوت، مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

‌این موج به صورت عملیات مشترک با مقاومت اسلامی و ترکیبی از موشکهای سوخت جامد و مایع، برد بلند و هدایت پذیر و پهپادهای انهدامی صورت گرفته است و به فضل الهی به صورت پیوسته و ممتد و شلیک به شلیک ادامه خواهد یافت.

‌اطلاعات و نتایج تکمیلی در ادامه به اطلاع ملت شریف ایران رسانده خواهد شد.

کد مطلب 6790656
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • س IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 1
      پاسخ
      بازوانتان پر توان ولی دانشگاه وپلهاشان راهم بزنید تورا خدا دانشگاهاشان بزنید

    پربازدیدها

    پربحث‌ها