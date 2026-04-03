به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به همراه، مدیر حفظ نباتات استان و ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، از مزارع گندم و جو این شهرستان بازدید به عمل آورد.

کنترل عوامل خسارت‌زا؛ یکی از چهار اولویت اصلی سازمان

صیادی شامگاه جمعه در جمع رسانه‌ها کنترل عوامل خسارت‌زای گندم و جو اعم از علف‌های هرز، سن غلات و زنگ زرد را یکی از چهار اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان در فصل جاری دانست.

وی با اشاره به اهمیت این عوامل در کاهش عملکرد محصولات استراتژیک، بر لزوم مدیریت به موقع و اصولی آنها تأکید کرد.

تأکید بر اهمیت زمان در افزایش بهره‌وری عملیات مبارزه

صیادی با تأکید بر اهمیت زمان در افزایش بهره‌وری عملیات مبارزه با مجموعه عوامل خسارت‌زای گیاهی، افزود: اگرچه تا به حال بارندگی‌ها اجازه ورود تجهیزات سمپاشی به مزارع را نداده است، ولی انتظار می‌رود کشاورزان عزیز، با توجه به فنولوژی علف‌های هرز و در صورت مساعد شدن شرایط محیطی، در روزهای پیش رو، هرچه سریع‌تر و در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به سمپاشی مزارع خود علیه علف‌های هرز، بیماری‌ها و دیگر عوامل خسارت‌زا کنند.

آمادگی کارشناسان شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی برای مشاوره به کشاورزان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه کارشناسان شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی استان جهت ارائه هرگونه مشاوره در خصوص زمان مبارزه، نوع آفت‌کش و مقدار مصرف در کنار کشاورزان قرار دارند، گفت: کشاورزان می‌توانند جهت کسب مشاوره به مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها و یا کلینیک‌های گیاهپزشکی مراجعه کنند.

صیادی افزود: کشاورزان می‌توانند از اطلاعیه‌های ترویجی و پیش‌آگاهی تخصصی در این زمینه که از طریق گروه‌های ترویجی در قالب پیام‌های داخلی ارسال می‌شود و همچنین پیامک‌های ارسالی، بهره‌مند شوند. این اطلاعیه‌ها شامل توصیه‌های به هنگام در خصوص زمان مبارزه، نوع سموم مصرفی و مقدار مصرف آنها است.