به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد با صدور اطلاعیه‌ای، از قطعی یا افت فشار آب در برخی از نقاط این شهرستان به علت انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

قطعی یا افت فشار آب روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۶ بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.

شرکت آب و فاضلاب خرم‌آباد تلاش می‌کند عملیات تعمیرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برساند.

آب شرب مناطق کوچه‌های مخملکوه، کوچه‌های افلاک، کوچه‌های آرمان و کوچه‌های بنیاد شهید با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب شهرستان خرم‌آباد از شهروندان ساکن در مناطق یادشده درخواست می‌کند با توجه به قطعی یا افت فشار آب در ساعات اعلام‌شده، تمهیدات لازم از جمله ذخیره‌سازی آب مورد نیاز برای مصارف ضروری را پیش‌بینی کنند.