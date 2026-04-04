به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی شامگاه جمعه ۱۴ فروردین در اجتماع مردمی در چهارراه برق (مفتح) حضور یافت و با بیان اهمیت نقش مردم در پیروزیها و شکستهای تاریخی ایران، بر تداوم حضور مردمی در عرصههای میداندار تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن تقدیر از حماسهآفرینیهای مردمی گفت: این حرکتها و مجاهدتها باید مورد توجه و عنایت حضرت بقیةالله قرار گیرد و افزود این حضور جهادگرانه اصلیترین سرمایه کشور است.
وی با اشاره به فرازهایی از تاریخ ایران بیان کرد: در طول قرنها، رزمندگان ایرانی فتوحات و پیروزیهای بسیاری داشتهاند؛ از نبردهای اساطیری که فردوسی روایت کرده تا مقابله با تهاجمات معاصر. با این حال، در برهههایی نیز شکستهایی به ملت تحمیل شده است.
هر جا مردم غایب بودهاند، کشور آسیب دیده است
علم الهدی علت این شکستها را نبود حضور مردمی دانست و توضیح داد: در یورشهای چنگیزخان مغول، با وجود نبود تجهیزات پیشرفته، به دلیل بیسازمانی و عدم حضور مردم در میدان، فجایع خونبار و ویرانیهای سنگین رخ داد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به جدایی بخشهایی از ایران در جریان قرارداد ترکمانچای اشاره کرد و گفت :مهاجرت مسلمانان ارمنی و آذری به شهرهایی چون تهران و مشهد، نتیجه همان دوره از ضعف و غیبت مردمی بود.
وی خاطر نشان کرد: هنگامی دولت روسیه قصد داشت زنان مسلمانِ ازدواجکرده را به اجبار از خانوادهها جدا کند، مردم تهران قیام کردند و با حمله به سفارت روسیه و کشته شدن گریبایدوف، مانع اجرای این خواسته شدند؛ این رویداد شاهدی بر نقش تعیینکننده حضور مردم در دفع ظلم است.
علم الهدی با اشاره به تحولات امروز کشور تأکید کرد: مردم در میدان حضور دارند و سرنوشت نبرد به دست آنان رقم میخورد.
به گفته نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دشمن تجهیزات نظامی ایران را میشناخت اما حضور مردمی و قدرت اجتماعی ملت ایران عامل غافلگیری طرف مقابل بوده است.
وی گفت: امروز دشمن با یک ملت مواجه است نه با گروهی محدود از رزمندگان و همین موضوع باعث درماندگی و عقبنشینی او شده است.
جهان امروز عظمت ایستادگی ملت ایران را نظاره میکند
علم الهدی با بیان اینکه ملت ایران آبرو و هیبت قدرتهای سلطهگر را در جهان فرو ریختهاند، افزود:ایستادگی و مقاومت مردمی موجب شگفتی جهانیان شده و وعده الهی در پاداش استقامت برقرار است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در این بخش به آیه قرآن اشاره کرد و گفت: فرشتگان بر اهل ایمان و استقامت نازل میشوند و آنان را به آرامش دعوت میکنند.
وی با تقدیر از قهرمانیهای مردمی، این مقاومت را سرمایهای دانست که نسلهای آینده به آن افتخار خواهند کرد و افزود: این ایستادگیها به عنوان نماد مردانگی و رشادت در تاریخ خواهد ماند.
علم الهدی ابراز امیدواری کرد: خداوند مجاهدتهای ملت را قبول فرموده و آنان را در مسیر ولایت و ایمان ثابتقدم نگه دارد و دشمنان را هرچه بیشتر ناکام و ذلیل سازد.
