به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه جنگ بر دو قسم سخت و نرم است، اظهار کرد: جنگ سخت همین جنگ کنونی دشمن با ماست که رزمندگان ما با تمام قدرت در دفاع از ذخایر و موجودیتهای این کشور و سرزمین دینی و اسلامی برآمدند اما جنگ نرم کشتار و تخریبی ندارد بلکه به طور ناخودآگاه در درون جامعه نفوذ پیدا میکنند، هویت ملی و ارزشها را در کانون زندگی مردم ساقط میکنند و در نهایت مردم را به سمت دشمن گرایش میدهند.
امام جمعه مشهد افزود: امروز آمریکا در هر دو نوع این جنگها که علیه ما شروع کرد، شکست خورده است، به نحوی که علاوه بر شکست در جنگ نرم، در جنگ سخت هم کارش به بیچارگی رسیده است، در حالیکه نتوانسته حتی به یکی از اهداف خود دست پیدا کند. تمام پایگاههای خود را در منطقه از دست داد، مردم جهان به خاطر بسته شدن تنگه هرمز به او اعتراض میکنند و او نمیداند چطور از این جنگ خارج شود.
وی با بیان اینکه آمریکا در هر دو جنگ دچار نکبت و ذلت شده است، ادامه داد: شناخت علت شکست آمریکا در هر دو جبهه جنگ نرم و سخت بسیار اهمیت دارد. علت شکست دشمن در جنگ سخت، نادیدهگرفتن قدرت، حمایت و پشتیبانی مردم ما از نظام و مقاومت سرسختانه رزمندگان ما بود. آنها شاید فکر میکردند، رزمندگان ما خسته می شوند اما در مورد مردم و اجتماعات شبانه آنها دچار غفلت شد.
علم الهدی با تأکید بر اینکه مدیریت این جنگ به دست شما مردم است و دشمن فکر نمیکرد چنین مدیریت با قدرتی توسط شما مردم تشکیل شود، تصریح کرد: در تاریخ چندین هزار ساله ایران یعنی از جنگ ایران و توران تا به امروز، ایرانی در تمام جنگها پیروز بوده است به جز در جنگهایی که خیانت صورت گرفته است مانند قراردادهای ترکمنچای و گلستان. این کیفیت حضور مردم در همه تاریخ ایران سابقه ندارد زیرا به طور معمول در میدان رزم، رزمندگان میجنگیدند و مردم کنار بودند. در تمام اوصاف فردوسی شاعر که در مورد جنگهای باستانی و حرکتهای نظامی قلمفرسایی کرده است، این سپاه رزمی رزمندگان بوده است که در میدان حاضر بودند.
امام جمعه مشهد گفت: بنابراین جایی که مردم همه به عرصه بیایند، حماسه ساز و حماسه آفرین بشوند و مردم جنگ را مدیریت کنند نه تنها در تاریخ ایران باستان که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است، این مجاهدت، فداکاری و حماسه سازی شما مردم بیسابقه است. این عظمت برای آمریکا قابل پیشبینی نبود که مردم مانع تسلیم شدن در برابر خواستههای حیوانی آمریکا شوند و نگذارند جنگ به نفع دشمن پایان پیدا کند، لذا این حماسه آفرینی شما خیلی ارزش دارد.
وی عامل دوم شکست آمریکا در جنگ سخت را مسئله تنها ماندن او دانست و افزود: او فکر نمیکرد کسی حاضر نشود به او کمک کند و از ناو امریکا کسی به یاری او نیاید، نه تهدید، نه تطمیع و نه التماسش کارساز نشد، چون دنیا متوجه عظمت شما مردم شد، حماسه آفرینی شما دنیا را جذب کرده و اکنون در گوشههای دنیا به نفع و حمایت شما راهپیماییهای گسترده به همراه به اهتزاز درآوردن پرچم شما صورت میگیرد. سران کشورها از ترس مردم خود و ضرب شصتی که رزمندگان شما نشان دادند، جرأت نمیکنند وارد این جنگ شوند تا حدی که حتی رجزخوانی و لجن پراکنیهای ترامپ نیز به او کمک نمیکند.
علم الهدی با بیان اینکه در جنگ نرم نیز جریان این جنگ به خود آمریکا برگشته است، اضافه کرد: امروز جمعیتهای میلیونی در آمریکا علیه دولت قیام کردند و حتی کارگزاران بسیار قوی، نیرومند و عالیرتبه آمریکا از جمله دادستان کل و رییس ستاد ارتش به خاطر مخالفت با این جنگ یا برکنار شدند یا استعفا دادند، اکنون ۱۲ ژنرال که بین آنها ژنرال چهار ستاره نیز وجود دارد، یا استعفا یا برکنار شدند. در نتیجه داخل دولت آمریکا از هم پاشیده شده است، ملت علیه ترامپ اعتراضات خود را شروع کردند؛ به تعبیر رهبر شهید ما، آمریکا را خود این ترامپ نابود خواهد کرد.
