دستگیری شکارچیان در پارک ملی توران؛ متخلفان پیش از شلیک غافلگیر شدند

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به انجام پایش و رصد منطقه پارک ملی توران شاهرود حتی در ایام نوروز توسط محیط بانان خبر داد و اظهار داشت: حفاظت از حیات وحش تعطیلی بردار نیست.

وی با تقدیر از هوشیاری و اقدام به موقع محیط بانان منطقه در شناسایی متخلفان، ادامه داد: محیط بان های حوزه محیط بانی طرود توانستند شکارچی های مختلف را رد یابی کنند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از دستگیری شکارچیان متخلف در منطقه خبر داد و اظهار داشت: از این شکارچیان سلاح تک لول غیر مجاز کشف و ضبط شده است.

عجمی با تاکید بر اینکه شکاری انجام نگرفته است، اضافه کرد: خوشبختانه قبل از شروع شکار محیط بانان موفق به دستگیری متخلفان شدند.

وی افزود: عزم و تلاش محیط بان ها بر جلوگیری از جرایم زیست محیطی و حفاظت از گونه های حیات وحش منطقه همچنان ادامه دار است.