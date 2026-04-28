دستگیری ۴ شکارچی غیرمجاز در پارک ملی توران؛ لاشه قوچ وحشی کشف شد

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات مشترک حفاظت پارک ملی توران و یگان تکاوری بیارجمند در حوزه محیط بانی طرود شاهرود خبر داد و بیان کرد: این ماموریت در پی رصد و پایش منطقه و شناسایی متخلفان در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این ماموریت ماموران موفق به دستگیری چهار متخلف شکار و صید غیر مجاز در منطقه شدند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از کشف اجرای باشه یک راس قوچ وحشی کشف و ضبط شده است، اضافه کرد: پرونده متخلفان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عجمی تاکید داشت: با توجه به حساسیت منطقه به لحاظ گونه های منحصر به فرد آن پایش مستمر ادامه دارد و برخورد با این دست متخلفان در دستور کار است.

وی افزود: برای تحقق اهداف فوق مشارکت مردمی و دستگاه ها نیز نیاز است‌ لذا از شهروندان انتظار داریم موارد مشکوک را حتما اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.