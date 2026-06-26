کشف لاشه شکار در پارک ملی توران؛ متخلفان شناسایی شدند

مسعود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گشت‌های مستمر محیط‌بانان در پارک ملی توران، اظهار کرد: محیط‌بانان حین پایش و کنترل منطقه با متخلفان شکار و صید غیرمجاز مواجه شدند.

وی با بیان اینکه شکارچیان با مشاهده مأموران از محل متواری شدند، افزود: این افراد هنگام فرار، لاشه یک رأس میش وحشی را در منطقه رها کردند که توسط محیط‌بانان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره پارک ملی توران با تأکید بر اینکه شناسایی متخلفان در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است، ادامه داد: پرونده این افراد تشکیل شده و پیگیری‌های قضایی و انتظامی برای دستگیری و برخورد قانونی با آنان با جدیت ادامه دارد.

ترابی با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش پارک ملی توران تصریح کرد: این منطقه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های گونه‌های ارزشمند جانوری کشور، به صورت شبانه‌روزی توسط محیط‌بانان پایش می‌شود و هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید غیرمجاز با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

وی افزود: از مردم و دوستداران محیط زیست درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا از آسیب بیشتر به حیات‌وحش جلوگیری شود.