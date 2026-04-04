  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

سپاه: حمله به سفارت آمریکا در ریاض ارتباطی به ایران ندارد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه حمله به سفارت آمریکا در ریاض ارتباطی به ایران ندارد، اعلام کرد: کشورهای منطقه غرب آسیا باید نسبت به فتنه انگیزی دشمن هشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: به نقل از نشریه وال استریت ژورنال سفارت امریکا در ریاض مورد حمله قرار گرفته است که بدین وسیله اعلام میداریم که این اتفاق مطلقا به ن.م ج.ا.ا ارتباطی نداشته و باتوجه به راهبرد دشمن صهیونیستی در منطقه این اقدام قطعا ازجانب صهیونیستها میباشد.

بانک اهداف ن.م.ج.ا.ا از قبل به صورت شفاف بیان شده است و هشدارهای لازم جهت فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به کشورهای همسایه و مسلمان داده شده است.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.

زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      حمله به سفارت آمریکا در ریاض 100 درصد فقط کار اسرائیل بوده است
    • IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند

