سپاه: حمله به سفارت آمریکا در ریاض ارتباطی به ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۴ عملیات وعده صادق ۴ اعلام کرد: به نقل از نشریه وال استریت ژورنال سفارت امریکا در ریاض مورد حمله قرار گرفته است که بدین وسیله اعلام میداریم که این اتفاق مطلقا به ن.م ج.ا.ا ارتباطی نداشته و باتوجه به راهبرد دشمن صهیونیستی در منطقه این اقدام قطعا ازجانب صهیونیستها میباشد.

بانک اهداف ن.م.ج.ا.ا از قبل به صورت شفاف بیان شده است و هشدارهای لازم جهت فتنه انگیزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به کشورهای همسایه و مسلمان داده شده است.

کشورهای منطقه غرب آسیا ضروری است نسبت به فتنه انگیزی جریان آمریکایی _ صهیونیستی برای بی ثبات سازی و نابودسازی منطقه هشیار شوند.