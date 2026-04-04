برنامه ویژه قوه قضاییه در سال جاری متناسب با شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسب دستورات مؤکد ریاست قوه‌قضاییه در خصوص انجام امور در چارچوب برنامه‌های مدون و بویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه و به رغم مشکلات ماههای اخیر در روند انجام امور اداری و سازمانی و بویژه مصادف شدن روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ با حمله‌ی ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونیستی، تدوین «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» نهایی و با دستور ریاست قوه‌قضاییه، از سوی معاونت راهبردی به کلیه دادگستری‌های کل استان‌ها جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.

در این برنامه ۴۷ برنامه و ۱۷۷ اقدام ذیل ۸ هدف پیش‌بینی شده‌ است که مقرر گردیده توسط ۲۷ واحد اداری و قضایی زیرمجموعه‌دادگستری‌ها و دادسراها و همچنین ادارات کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه اجرا گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز ، در جلسه‌ی مرتبط با تدوین و ابلاغ «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها»، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر عدم توقف ارایه خدمات قوای سه گانه به عموم مردم بیان کرد: ضرورت دارد ارائه خدمات قضایی با اجرای جامع برنامه تحول و تعالی در سال ۱۴۰۵ با قدرت بیشتری پیگیری شود؛ در این راستا، رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها نقش مهمی در تداوم خدمت به آحاد مردم دارند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و ابنیه موجود، از توقف فعالیت‌ها و تأخیر در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایطی که کشور با مشکلاتی ناشی از تجاوز دشمن، مواجه شده است، ضرورت دارد برنامه‌ریزی‌ها و آینده‌نگری‌ها در مجموعه دستگاه قضایی، غنا و ژرفای بیشتری پیدا کند و نقطه کانونی و محوری همه این برنامه‌ریزی‌ها، معطوف به تسریع و تدقیق در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است رؤسای کل دادگستری استانها، وظایف و تکالیف مربوط به هر معاونت و هر حوزه قضایی را که مندرج در «برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۵ دادگستری استانها» است، به تفکیک ابلاغ کنند و ضرورت دارد بر اجرای این برنامه بر اساس ضوابط ابلاغی معاونت راهبردی نظارت ویژه شود.