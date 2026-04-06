۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

پیام رئیس قوه قضاییه در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی پیامی شهادت سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک و تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت فوز عظیمی است که روزی بندگان صالح و مخلص می‌شود. سردار سرلشکر پاسدار سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به قافله‌ی نورانی شهدای جنگ تحمیلی سوم پیوست و بالاترین ‌ارزش‌های عالم وجود، یعنی رضای الهی را کسب کرد و اکنون در حریم ربوبیّت و الوهیّت، مستدام و جاودان است.

سردار شهید خادمی در طول دوران خدمتش، منشأ خیرات و برکات در جامعه اطلاعاتی کشور بود و دستاوردهای ماندگاری را در این عرصه بر جای گذاشت. تحمیل شکست‌های پی‌درپی اطلاعاتی و عملیاتی در سطوح راهبردی به دشمن زبون و متجاوز توسط جامعه اطلاعاتی کشور و در صدر آنان، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به ریاست و هدایت شهیدان حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب و سرداران محمد کاظمی و سید مجید خادمی سبب شد تا ایادی شیطان، چاره کار را در ترور این نیروهای خدوم و نخبه ببینند. قدر متیقّن، عناصر مخلص جامعه اطلاعاتی کشور ، راه فرماندهان شهید خود را استمرار می‌بخشند و اجازه نخواهند داد در حرکت کلی ناظر بر ثبات و امنیت ملی و دفع شرارت‌های بدخواهان، کوچکترین ثلمه و فترتی حاصل شود.

اینجانب شهادت مجاهد پاکباخته، سردار خادمی را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه) و نایب بر حقش رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)،خانواده معزز شهید، جامعه اطلاعاتی کشور و به ویژه همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت می‌گویم و حشر ایشان با شهدای کربلا را از خداوند مسئلت دارم.

