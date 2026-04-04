بررسی آخرین تغییرات قیمت تتر

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند معاملات تتر در بازار ارزهای دیجیتال نشان میدهد این دارایی که بهعنوان یکی از شاخصهای نزدیک به قیمت دلار در بازار آزاد شناخته میشود، طی ماههای اخیر پس از یک دوره رشد قابل توجه اکنون در یک محدوده نوسانی مشخص در حال حرکت است.
دادههای معاملاتی نشان میدهد قیمت تتر که معمولاً با اختلاف حدود یک تا ۲ هزار تومان نسبت به دلار بازار آزاد معامله میشود، در حال حاضر در محدوده حدود ۱۵۸ هزار تومان قرار دارد و در هفتههای اخیر عمدتاً در کانال ۱۵۰ هزار تومان در نوسان بوده است.
نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت تتر را بر حسب تومان نشان میدهد.
بررسی نمودار روزانه این دارایی که بازه زمانی مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ را پوشش میدهد نشان میدهد ساختار کلی بازار همچنان صعودی است و تتر در این دوره از محدودههای زیر ۱۰۰ هزار تومان به سطوح بالاتر از ۱۷۰ هزار تومان رسیده است؛ روندی که بیانگر افزایش تقاضا برای داراییهای دلاری، تداوم فشارهای تورمی و ورود خریداران در اصلاحهای قیمتی بوده است.
در عین حال نوسانات شدید اخیر بازار تا حد زیادی با تحولات سیاسی و منطقهای نیز همزمان شده است. بر اساس این دادهها، جهش شدید قیمت که منجر به ثبت سقفهای جدید شد، درست در روزهای منتهی به آغاز «جنگ تحمیلی رمضان» رخ داد و پس از شروع این درگیریها بازار وارد فاز اصلاحی شد. اکنون ۳۵ روز از آغاز این جنگ گذشته و بازار ارز نیز طی این مدت روندی کاهشی و سپس تثبیتی را تجربه کرده است.
در اوج این نوسانات، قیمت تتر در ۷ اسفند ماه به بیش از ۱۷۹ هزار تومان رسید، اما در ادامه با افزایش عرضه و فروکش کردن هیجان بازار، روند نزولی آغاز شد و قیمت در ۱۹ اسفند تا کف حدود ۱۴۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. پس از این افت، بازار دوباره با افزایش نسبی تقاضا مواجه شد و بخشی از کاهش قبلی جبران شد.
بررسی رفتار قیمتی نشان میدهد بازار در ماههای گذشته چند فاز مشخص را پشت سر گذاشته است. نخستین فاز از اواخر شهریور تا آبان با رشد قیمت از حدود ۹۰ تا نزدیک ۱۳۰ هزار تومان همراه بود. پس از آن بازار در فاصله آبان تا اواسط دی وارد مرحله تثبیت شد و در محدوده ۱۲۵ تا ۱۳۵ هزار تومان نوسان کرد.
در ادامه از دی تا اوایل اسفند یک موج صعودی پرقدرت شکل گرفت و قیمت به سرعت از محدوده ۱۳۵ هزار تومان تا نزدیکی ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت؛ حرکتی که با کندلهای بزرگ و هیجانی در نمودار همراه بود. پس از ثبت این سقفها، بازار از هفته دوم اسفند وارد فاز اصلاحی شد و قیمت تا محدودههای پایینتر عقب نشست.
با وجود این اصلاح، بازار در هفتههای اخیر دوباره توانسته بخشی از افت را جبران کند و اکنون در محدوده ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان در حال تثبیت است؛ وضعیتی که از دید تحلیلگران نشانهای از بازگشت تدریجی تقاضا محسوب میشود.
از نظر تکنیکال، مهمترین مقاومتهای پیش روی بازار در محدوده ۱۶۵ تا ۱۶۸ هزار تومان و سپس ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان قرار دارد. در مقابل، محدودههای ۱۵۰ هزار تومان و سپس ۱۴۰ هزار تومان بهعنوان حمایت مهم کوتاهمدت شناخته میشوند و در صورت ادامه کاهش قیمت، محدوه ۱۳۵ هزار تومان نیز بهعنوان حمایت میانمدت مطرح است.
در شرایط فعلی، شکست هر یک از مرزهای کانال نوسانی میتواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند. در صورتی که قیمت بتواند از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده و بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت محدودههای ۱۶۵ هزار و سپس ۱۷۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در صورت تقویت تقاضا حتی بازگشت به سقفهای قبلی نیز قابل تصور است.
در مقابل، اگر حمایت ۱۵۱ هزار تومان به سمت پایین شکسته شود، احتمال افت قیمت تا محدوده ۱۴۵ هزار تومان وجود دارد و در صورت تداوم فشار فروش، بازگشت به محدوده ۱۴۰ هزار تومان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
به طور کلی بررسی روند بلندمدت این نمودار نشان میدهد ساختار بازار همچنان در چارچوب یک روند افزایشی قرار دارد، هرچند در کوتاهمدت قیمت در حال تجربه یک دوره تثبیت و نوسان در محدوده مشخص است؛ وضعیتی که به گفته تحلیلگران میتواند مقدمه حرکت بعدی بازار در صورت شکست سطوح کلیدی باشد.
