ریزش ۱۵ هزار تومانی قیمت تتر

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تتر که به‌عنوان یکی از شاخص‌های نزدیک به قیمت دلار در بازار آزاد ایران شناخته می‌شود، بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین همزمان با اعلام آتش‌بس در جنگ تحمیلی ۳۸ روزه موسوم به «جنگ رمضان» میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی با نوسانات شدید قیمتی روبه‌رو شد. قیمت تتر که روز گذشته تحت تأثیر افزایش تنش‌ها تا محدوده بالای ۱۶۱ هزار تومان صعود کرده بود، پس از انتشار خبر آتش‌بس در بامداد امروز، با ریزش ۱۵ هزار تومانی مواجه شد و تا کانال ۱۴۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ هرچند در ادامه معاملات بخشی از این ریزش جبران شد و اکنون در محدوده ۱۵۳ هزار تومان در کانال ۱۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت تتر را نشان می‌دهد.

بررسی روند بازار نشان می‌دهد که تتر پیش از آغاز درگیری‌ها در ۹ اسفند، در اوج تقاضای بازار ارز داخلی تا محدوده بیش از ۱۷۹ هزار تومان پیشروی کرده بود. اما با شروع درگیری‌ها و تغییرات فضای خبری و انتظارات بازار، قیمت به تدریج وارد مسیر اصلاحی شد و در میانه جنگ تا حوالی ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

پس از این افت، موج جدیدی از تقاضا در بازار شکل گرفت که باعث شد قیمت بار دیگر به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگردد. در این دوره، بازار حدود دو هفته در همین محدوده نوسان داشت و معامله‌گران در انتظار تحولات سیاسی و نظامی جدید بودند.

با این حال، روز گذشته تشدید تهدیدات از سوی دونالد ترامپ و افزایش نگرانی‌ها درباره ادامه درگیری‌ها، موج تازه‌ای از خرید در بازار ایجاد کرد و قیمت تتر را بار دیگر تا بالاتر از ۱۶۱ هزار تومان بالا برد. این رشد اما دوام چندانی نداشت و اعلام ناگهانی آتش‌بس بامدادی میان طرف‌های درگیر، فضای بازار را تغییر داد.

در پی انتشار خبر آتش‌بس، فشار فروش در بازار افزایش یافت و قیمت تتر با سقوطی سریع به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشت. با این حال در ادامه معاملات، بخشی از این افت جبران شد و بازار دوباره به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگشت.

تحلیل روند معاملات نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بازار تتر به شدت تحت تأثیر اخبار سیاسی و تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد و معامله‌گران بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های خبری واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل انتظار می‌رود در روزهای آینده نیز جهت حرکت قیمت تا حد زیادی به تحولات پس از آتش‌بس و چشم‌انداز ثبات در منطقه وابسته باشد.