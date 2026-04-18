افت شدید تتر و بازگشت دلار به زیر۱۵۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های تازه بازار معاملاتی، قیمت تتر (USDT) با کاهش قابل‌توجهی به حدود ۱۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده و روند نزولی آن همچنان ادامه دارد. کارشناسان این کاهش را نتیجه فروکش‌کردن التهابات اخیر در منطقه، به‌ویژه تنش‌های میان ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی می‌دانند.

بر اساس آخرین معاملات، نرخ «هرات فردایی تتر» نیز تا حدود ۱۴۷ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمده که نشان‌دهنده تشدید فشار کاهش قیمت در کوتاه‌مدت است.

بازگشت قیمت دلار به کریدور ۱۵۰ هزار تومان

قیمت دلار که در معاملات پیش از تعطیلی در محدوده ۱۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود، امروز با انتظارات کاهشی وارد بازار شد و با گپ منفی در محدوده ۱۵۵ هزار تومان بازگشایی شد. در ادامه، فشار فروش افزایش یافت و نرخ اسکناس دلار را تا کانال ۱۵۲ هزار تومان عقب راند.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در تابلوی صرافی‌ها نیز قیمت‌ها با فاصله‌ای محدود نسبت به بازار آزاد درج شده است؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ خرید دلار در حدود ۱۵۱ هزار تومان و نرخ فروش آن حوالی ۱۵۵ هزار تومان قرار گرفته است. این همگرایی، نشانه‌ای از کاهش هیجان و نزدیک‌شدن بازار به تعادل کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود.