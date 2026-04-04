۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

حمله پهپادی دشمن به کارخانه سیمان بندر خمیر بدون شهید و زخمی بود

بندرعباس- معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان امروز از حمله پهپادی ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه سیمان بندر خمیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان، از وقوع یک حمله به کارخانه سیمان بندر خمیر خبر داد.

به گفته نفیسی، کارخانه سیمان بندر خمیر هدف حملات پهپادی ارتش متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه این حملات با هوشیاری نیروهای مستقر در منطقه و بدون هیچگونه تلفات جانی همراه بوده است.

معاون استاندار هرمزگان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه استانی، اظهار داشت: علی‌رغم تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند تولید و ناامنی‌آفرینی، فرآیند تولید در این کارخانه همچنان پایدار ادامه دارد و هیچ خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده است.

نفیسی، خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات مذبوحانه نه تنها خللی در اراده مردم و مسئولین برای پیشرفت ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث افزایش آمادگی دفاعی و هوشیاری در برابر تهدیدات خواهد شد.

کد مطلب 6791015

