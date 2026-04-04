فراهم کردن امکان استفاده از خوابگاه برای برخی دانشجویان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جلسه شورای معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشکدهها به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این جلسه دکتر پورغریب ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فرزانه انقلاب و تبریک بهمناسبت انتخاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید و همچنین آرزوی پیروزی ایران، از دانشجویان و دستیاران که دوشادوش اساتید دانشگاه در بیمارستانها و مراکز درمانی ارائه خدمت میکنند، قدردانی کرد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این جلسه بر تداوم برگزاری تمامی کلاسهای درسی به صورت مجازی تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تأکید کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، برای اطمینان از سلامت و امنیت دانشجویان، اساتید و کارکنان، تمامی کلاسهای درسی تا پایان فروردینماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این تصمیم به ما اجازه میدهد تا در عین حفظ روند آموزشی، پروتکلهای حمایت از دانشجویان را به بهترین شکل رعایت کنیم.
وی به تشریح تمهیدات ویژه برای دانشجویان پرداخت و افزود: در راستای حمایت از دانشجویان مقاطع پیشرفته که نیاز به حضور در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی دارند، دانشجویان کارورز پزشکی و پرستاری، دستیاران که در بیمارستانها فعالیت میکنند و دکتری تخصصی (Ph.D) که کارهای ضروری آزمایشگاهی و تکمیل پایاننامه دارند، تا پایان فروردینماه امکان استفاده از خوابگاه را خواهند داشت.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم برای تأمین تغذیه دانشجویان ساکن خوابگاه از ۱۵ فروردین توسط مدیریت امور دانشجویی در حال انجام است.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه همچنین به برنامههای فرهنگی دانشگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی، تمرکز ما بر برگزاری رویدادها و پویشهای فرهنگی و اجتماعی به صورت مجازی خواهد بود. هر دانشکده در روزهای مشخصی، برنامههای فرهنگی مجازی را تدارک دیده و بر اساس فهرست محتوا و سخنرانان که به معاونت فرهنگی و دانشجویی اعلام شده است، برنامهها در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد. طرح این موضوعات بر نقش حمایتی اساتید دانشگاه از دانشجویان تاکید دارد. علاوه بر این، خدمات مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان نیز به صورت مجازی تقویت شده و در دسترس دانشجویان قرار دارد. این برنامهها از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی با عنوان صدای مشاور (مشاوره تلفنی)، مشاوره متنی و مشاوره آنلاین در حال انجام است و دانشجویان زیادی از این خدمات بهرهمند شدهاند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران به موضوع امنیت و نظم در خوابگاهها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در جهت ارتقای امنیت و بهبود فرایندها، سامانه ثبت تردد دانشجویان با همکاری بخشهای فنی دانشگاه در دست بهروزرسانی و توسعه قرار دارد. همچنین، از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه درخواست داریم تا با توجه به تحولات منطقهای، پویش دستنوشتههای خود را با موضوع جنگ صهیونی - آمریکایی تنظیم و به روابط عمومی معاونت ارسال کنند تا علاوه بر نشر در فضای مجازی معاونت، در فرصت مناسب، مطالب جمعآوری و بهصورت کتاب منتشر شود.
در پایان، پورغریب به برنامه بازگشت بخشی از کارکنان به محل کار اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس مصوبه استانداری تهران، از ۱۵ فروردین، ۲۰ درصد از کارکنان با هماهنگی مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی معاونت، به صورت حضوری در محل کار حاضر خواهند شد. امیدواریم با رعایت دقیق پروتکلها و همکاری همگانی، بتوانیم این دوره را با موفقیت پشت سر گذاشته و شاهد پیروزی ایران عزیز و سلامتی و شادکامی همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران باشیم.
