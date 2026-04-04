ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دشمن برنامههایی برای تغییر رژیم در ایران، تجزیه ایران، حذف ایران از نقشه و نابودی کل کشور و ... داشت که به هیچ یک از اهدافش نرسیده و با پاسخهای محکم ایران، اکنون درمانده و مستاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن و بهویژه ترامپ با دروغهایشان واقعیت جنگ را وارونه جلوه میدهند اضافه کرد: توان دشمن را نابود کردهایم و دشمنی که قرار بود برای کشورهای حوزه خلیج فارس امنیت بیاورد، از تامین امنیت برای جان سربازان خود هم عاجز است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مقابل هر حمله دشمن پاسخی محکمتر میدهیم خاطرنشان کرد: وقتی دشمن به پارس جنوبی حمله کرد، به تاسیسات نفتی آنها در منطقه حمله کردیم، وقتی به بانک سپه حمله کرد به شعب بانکهای آمریکایی در منطقه حمله کردیم و وقتی به تاسیسات اتمی ایران حمله کرد به دیمونا در سرزمین های اشغالی حمله کردیم.
وی با اشاره به اینکه دشمن قصد حمله زمینی به ایران و جزایر ایرانی را داشت ولی کار را برای او سخت کردیم افزود: نیروی زمینی ما آماده نبرد با دشمن است و مطمئنا اگر به ما حمله زمینی شود، حتی یک سرباز آمریکایی زنده برنخواهد گشت.
رضایی با بیان اینکه قویترین نیروی زمینی در دنیا را داریم ادامه داد: نیروی زمینی ارتش و سپاه از همه میدانها پیروز بیرون آمدهاند و دارای تخصص، توان، تجربه و قدرت بسیار بالایی است.
نظر شما