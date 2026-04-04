به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، بن اوبیس جکتی یک افسر سابق ارتش از موضوعی که به اعتقاد او یک تهدید احتمالی برای دشمنان انگلیس به حساب می‌آید و ممکن است و اطلاعات خصوصی آنها را از طریق این اپ ردیابی کند، انتقاد کرده است.

طبق گزارش ها حدود ۵۲۰ نفر که در سایت های بسیار حساس انگلیس کار می کنند، فعالیت های خود را به طور فعالانه در اپ به اشتراک گذاشته اند.

او در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من هنگامیکه به عنوان نماینده پارلمان انتخاب شدم، استفاده از استراوا را متوقف کردم و پروفایلم را مدت ها قبل از آن بسته بودم. این اپ ویژگی های متعددی دارد که به افراد امکان می دهد داده های خصوصی شان را نگه دارند. اما این باور کردنی نیست که ارتش ما با توجه به وضعیت موجود این تهدید بسیار جدی را نادیده گرفته است.

اپ استراوا با استفاده از جی پی اس فعالیت های مختلفی مانند دویدن و دوچرخه سواری را ردیابی می کند و به کاربران امکان می دهد مسیرهای انتخابی شان را به اشتراک بگذارند.

طبق اطلاعات به دست آمده از دهم ژانویه ۲۰۲۶ میلادی ۱۱۰ نفر هنگام دویدن در پایگاه دریایی Faslane در کلاید از استراوا استفاده کرده اند. همچنین یک مسیر ورزشی درمنطقه ممنوعه سایت نظامی در اپ ورزشی وارد شده که ممکن است از آن برای کشف ماهیت زیردریایی خاصی که پرسنل نظامی مورد نظر در آن کار می کند، مورد استفاده قرار گیرد.