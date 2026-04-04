بازیکنان ازبک پرسپولیس تصمیم به جدایی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور سرگیف و اوستون ارونوف دو بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان که پیراهن پرسپولیس را در فصل جاری رقابت های لیگ برتر بر تن داشتند درخواست خود برای جدایی از جمع سرخپوشان را با توجه به شرایط جنگی کشور و استفاده از بند «فورس ماژور» طبق قراردادهای جاری و مرسوم که زیرنظر فیفا تنظیم شده است، ارائه کردند.

دو بازیکن ملی پوش ازبکستان با فشار عجیب فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی این کشور و فدراسیون فوتبال زادگاهشان خواهان این جدایی و دریافت تمام مطالبات تا پایان ماه مارچ میلادی (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) شده اند. آنها قصد دارند به طور قرضی تا پایان فصل در تیمی از لیگ ازبکستان بازی کنند تا در فاصله ۶۵ روز مانده به جام جهانی ۲۰۲۶ آمادگی جسمانی خود را با حضور در مسابقات داخلی حفظ کنند.

شایان ذکر است خامروبکف دیگر ملی پوش ازبک ها نیز که در تراکتور تبریز بازی می کرد درخواست رسمی جدایی خود را اعلام کرده بود تا اینگونه بازیکنان تیم ملی این کشور قید باشگاه های ایرانی را در ادامه فصل بزنند.