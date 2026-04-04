به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر داودیان عنوان داشته است: این نامه به‌ منظور جلب توجه فوری آن نهاد محترم به وضعیت بحرانی بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر و صعب‌العلاج در ایران نگاشته شده است.

همان طور که مستحضرید بیماران نادر سال‌ها است که به‌ دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های امریکا با کمبود جدی داروهای حیاتی مواجه بوده‌اند. این شرایط در حال حاضر و همزمان با تجاوز خصمانه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران اسلامی به مرحله‌ای نگران‌کننده‌تر رسیده است.

تهدید و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی از جمله مراکز علمی، دارویی و حتی زیرساخت‌های برق، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای این بیماران به همراه داشته باشد.

همان طور که جنگ آسیب های مخربی تا کنون داشته و شرکت های دارویی ‌ و مرکز علمی انستیتو پاستور ایران مورد حمله قرار گرفته است، طبق تهدید مکرر رئیس جمهور آمریکا در حمله به زیرساخت های برق و انرژی ایران، مایلم به استحضار برسانم بیماران نادر برای ادامه حیات، وابستگی کامل به دسترسی پایدار به دارو، تجهیزات پزشکی و عملکرد مداوم زیرساخت‌های درمانی دارند.

هرگونه اختلال در تأمین دارو یا خدمات حیاتی، جان این بیماران را به‌ طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد و می‌تواند به‌ عنوان نقض جدی اصول انسانی و حتی مصداقی از جنایت علیه بیماران آسیب‌پذیر تلقی شود.

لذا از آن شورا درخواست می‌شود؛ به‌ صورت فوری نسبت به بررسی اثرات انسانی این شرایط اقدام نماید. دسترسی بدون وقفه بیماران نادر به داروهای حیاتی را تضمین کند. از زیرساخت‌های درمانی، علمی و دارویی در برابر هرگونه تهدید و آسیب محافظت شود.

توجه ویژه‌ای به وضعیت بیماران نادر و آسیب‌پذیر در این شرایط حائز اهمیت است.

امید است آن نهاد بین‌المللی با در نظر گرفتن مسئولیت‌های انسانی خود، اقدامات مؤثر و فوری در این زمینه به عمل آورد.