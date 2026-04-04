نماینده میانه به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عبداللهی نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی، به پویش ملی «جانفدا برای ایران» پیوست.

متن یادداشت این نماینده مجلس که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، به شرح زیر است:

«به نام خداوند حافظ ایران

روزی که با اعتماد شما مردم نجیب و دلاورپرور میانه و ترکمانچای، بار سنگین امانت وکالت را بر دوش گرفتم با خدای خود عهد بستم که پیش از هر چیز، خادم بی‌ادعای این خانه باشم. برای من، نمایندگی مجلس نه یک منصب که فرصتی برای ادای دین به مردمی بود که تمام دارایی این سرزمین‌اند. همان روزها، تمام باورم به این مسیر را در خلوت خود چنین زمزمه کردم:

جانفدای مردم ایران کنم جانان من

میروم با پای دل، پاینده باش ایران من

خاک پاکت را تیمم میکنم در هر قرار

اقتدار و عزتت سرمایه و ایمان من

امروز که صدای شوم بیگانگان و نگاه طمع‌ورزانه به حریم مرزها و سواحل وطن به گوش می‌رسد، احساس می‌کنم زمان آن رسیده که این شعر، از روی کاغذ به میدان عمل بیاید.

یک زن ایرانی، پیش از آنکه وکیل، مسئول یا سیاستمدار باشد، در ذات خود محافظ حریم «خانه» است و چه خانه‌ای مقدس‌تر و بزرگ‌تر از مام میهن؟ ما زنان، با بندبند وجودمان می‌فهمیم که امنیت فرزندان این آب و خاک، چقدر گران‌بهاست و برای حفظ آرامش این خانواده‌ نود میلیونی، از هیچ فداکاری مادرانه‌ای دریغ نخواهیم کرد.

دفاع از حریم این خانواده‌ پیش از آنکه یک وظیفه‌ سیاسی باشد، یک رسالت عمیق و قلبی است و تاریخ نشان داده که وقتی پای امنیتِ میهن در میان باشد، عناوین، صندلی‌ها و مناصب رنگ می‌بازند و همه‌ ما، در هر جایگاهی که باشیم، تنها یک هویت داریم و آن «مدافع وطن» است.

پیوستن به پویش مردمی «جان‌فدا»، نه یک حرکت نمادین، که ایستادن در سمت درست تاریخ است. امروز، افتخار من نه تکیه بر کرسی نمایندگی، که ایستادن دوشادوش مردم غیوری است که همواره سینه‌ خود را سپر بلای ایران کرده اند. لذا فارغ از هر عنوانی، با قدم‌هایی استوار و اراده‌ای برآمده از غیرت ایرانی، به این پویش غرورآفرین می‌پیوندم تا ثابت کنیم بر سر امنیت و تمامیت ارضی این سرزمین، با هیچ‌کس مماشات نخواهیم کرد.

سربلند باد ایران، پاینده باد ملت.»