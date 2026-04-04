درخشش سیستان و بلوچستان در مهار تورم ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عرب اول ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از عملکرد موفقیت‌آمیز استان سیستان و بلوچستان در مهار تورم در اسفندماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که این استان در اغلب شاخص‌های اصلی تورمی، عملکردی بهتر از میانگین کشور داشته و جایگاه قابل توجهی را در میان استان‌های بزرگ به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان با استناد به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، اظهار داشت: نرخ تورم ماهانه استان در اسفندماه ۱۴۰۴ معادل ۵.۴ درصد ثبت شده است، در حالی که این رقم در میانگین کشوری ۵.۶ درصد بوده است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان در مقایسه با استان‌های بزرگی چون خراسان رضوی، هرمزگان، کرمان و یزد، کمترین نرخ تورم ماهانه را به ثبت رسانده و در رتبه یازدهم کشور از این حیث قرار گرفته است.

وی در خصوص شاخص تورم نقطه به نقطه نیز گفت: این شاخص در استان با نرخ ۶۹.۸ درصد، وضعیت مناسب‌تری نسبت به میانگین کشوری (۷۱.۸ درصد) داشته است.

عرب اول تصریح کرد: در سطح ملی، استان سیستان و بلوچستان همراه با استان قم در جایگاه چهارم استانی از نظر کمترین تورم نقطه به نقطه قرار گرفته است.

وی همچنین به نرخ تورم سالانه استان اشاره کرد و بیان داشت: نرخ تورم سالانه سیستان و بلوچستان در اسفندماه ۱۴۰۴ برابر با ۵۴.۰ درصد بوده که بالاتر از میانگین ۵۰.۶ درصدی کشور است. با این وجود، استان به همراه فارس در رتبه شانزدهم کشور از نظر پایین بودن نرخ تورم سالانه جای گرفته است.

عرب اول با تشریح جزئیات تورم در بخش‌های مختلف مصرف خانوار، به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اشاره کرد و گفت: نرخ تورم ماهانه این گروه در استان سیستان و بلوچستان ۷.۵ درصد بوده که از میانگین کشوری ۸.۶ درصد پایین‌تر است.

وی نقطه قوت دیگر استان را در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات دانست و افزود: تورم ماهانه در این بخش ۳.۰ درصد ثبت شده که کمتر از میانگین ۳.۵ درصدی کشور است و این امر بیانگر ثبات نسبی بیشتر در بازار خدمات و کالاهای غیرخوراکی استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: جمع‌بندی نهایی این گزارش حاکی از آن است که سیستان و بلوچستان در اسفندماه ۱۴۰۴ یکی از موفق‌ترین استان‌های کشور در مهار تورم بوده است.