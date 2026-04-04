۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

راه‌آهن چابهار - زاهدان به مسیرهای مرزی سیستان و بلوچستان متصل می شود

زاهدان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: خطوط ریلی در این استان تا نقاط مرزی «ریمدان» شهرستان دشتیاری و «میلک» در منطقه سیستان گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیب حسنی با اشاره به اهمیت توسعه شبکه حمل‌ونقل در سیستان و بلوچستان گفت: پروژه بزرگ خط ریلی چابهار - زاهدان اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و با توجه به شرایط اخیر کشور و جنگ تحمیلی، بهره‌برداری آن به تعویق افتاده است و پیش‌بینی می‌شود این مسیر ریلی تا پایان بهار ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با وجود تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه به‌دلیل شرایط جنگی، طرح مذکور همچنان یکی از پروژه‌های کلیدی در توسعه اقتصادی جنوب شرق کشور و اتصال ایران به کریدور بین‌المللی شمال - جنوب به‌شمار می‌رود.

وی بیان کرد: در چشم‌انداز آینده، اتصال خطوط ریلی تا مرز «ریمدان» شهرستان دشتیاری و پاکستان در دستور کار قرار دارد.

حسنی افزود: کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) از فاصله حدود ۳۵ کیلومتری این مرز عبور می‌کند و الحاق شبکه ریلی ایران به این مسیر می‌تواند فرصتی تاریخی برای گسترش تجارت منطقه‌ای رقم بزند.

وی گفت: دستور ویژه‌ای برای ادامه مسیر ریلی از زاهدان تا منطقه سیستان و مرز «میلک» صادر شده است تا این منطقه نیز به شبکه سراسری ریلی کشور متصل و ظرفیت‌های ترانزیتی شرق ایران به‌طور کامل عملیاتی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان همچنین تاکید کرد: بهره‌برداری از خط ریلی چابهار - زاهدان امکان انتقال گسترده کالاهای وارداتی و صادراتی از بندر چابهار را فراهم کرده و هزینه حمل‌ونقل را به‌طور چشمگیر کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: این مسیر نه‌تنها جنوب شرق ایران را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند بلکه به‌عنوان حلقه‌ای کلیدی در کریدور بزرگ شمال - جنوب، مسیر ترانزیت میان کشورهای آسیای میانه، افغانستان و بنادر جنوبی ایران را هموار می‌سازد.

حسنی در پایان گفت: این خط ریلی از اسکله شهید بهشتی چابهار آغاز شده و پس از عبور از شهرستان‌های کنارک، نیکشهر، ایرانشهر و خاش در نهایت به زاهدان متصل می‌شود؛ طول این خط ریلی حدود ۶۰۰ کیلومتر است که با احتساب خطوط فرعی به حدود ۷۳۰ کیلومتر می‌رسد.

    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      به مشهد هم متصل بشه عالیه

