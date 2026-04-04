خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: در روزهای اخیر آتش تجاوز دشمنان آمریکایی - صهیونیستی از مرزهای نظامی عبور کرده و به زیرساخت‌های علمی و آموزشی کشور رسیده است و حمله به دانشگاه‌ها از منظر افکار عمومی دانشگاهیان، تعرض به یکی از بنیادین‌ترین ارزش‌های بشری یعنی حق دانستن، آموزش، پژوهش و گفت‌وگوی علمی تلقی می‌شود، حقی که حتی در سخت‌ترین منازعات جهانی نیز همواره در زمره خطوط قرمز اخلاقی و حقوقی قرار داشته است.



فضای حاکم بر واکنش‌های علمی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد که این رویداد، بیش از هر چیز به‌عنوان نشانه‌ای از هراس دشمن از قدرت نرم و دانشی ایران تعبیر شده است، قدرتی که در سال‌های گذشته توانسته در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری، پژوهشی و زیرساختی به دستاوردهای قابل توجهی برسد.



در این میان، روایت غالب جامعه علمی بر این محور استوار است که تخریب فیزیکی، هرچند خسارت‌بار و تلخ، اما هرگز به معنای نابودی دانش نیست، چراکه علم، پیش از آنکه در ساختمان‌ها و تجهیزات مستقر باشد، در ذهن پژوهشگر، تجربه استاد، خلاقیت دانشجو و حافظه جمعی نخبگان این سرزمین جریان دارد.



بر همین اساس، حمله به مراکز دانشگاهی بیشتر از آنکه نشانه قدرت باشد، به‌عنوان نمادی از ناتوانی در مواجهه با منطق علم، بیداری ملت‌ها و ظرفیت‌های درون‌زای کشور توصیف می‌شود، روایتی که در آن، دشمن می‌کوشد با هدف قرار دادن نمادهای پیشرفت، اراده ملی برای توسعه را تضعیف کند.



اکنون در میانه این غبار جنگ، دانشگاه بار دیگر خود را به‌عنوان نماد ماندگار پایداری ملی نشان داده است، جایی که اگرچه ممکن است دیوارهایش ترک بردارد، اما بنیان اندیشه در آن استوارتر از همیشه باقی می‌ماند.





حمله به دانشگاه‌ها نشانه هراس دشمن از قدرت علمی ایران



مسلم محمدی رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حملات اخیر دشمن به مراکز علمی و آموزشی کشور اظهار کرد: در عرصه جنگ و منازعات، اصول شناخته‌شده‌ای در حوزه اخلاق جنگ و صلح وجود دارد که بر پایه آن، خطوط قرمز مشخصی برای طرف‌های درگیر تعریف شده است و عدم تعرض به بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، دانشگاهی و نهادهای علمی از جمله مهم‌ترین این اصول به شمار می‌رود.



وی گفت: با این حال، حملات دشمن به بیمارستان ها و دانشگاه ها در روزهای اخیر نشان داد که هیچ‌گونه پایبندی به ضوابط بین‌المللی و حتی بدیهی‌ترین موازین انسانی وجود ندارد، چنان‌که در نخستین روز جنگ، حمله به مدرسه دخترانه میناب رخ داد و این حادثه تلخ، عمق بی‌اعتنایی دشمنان به حقوق انسانی را آشکار کرد.



رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران افزود: تداوم این روند امروز به تخریب و حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور رسیده است، اقدامی که بیش از هر چیز بیانگر هراس دشمن از ظرفیت‌های دانشی، پژوهشی و فناورانه ایران اسلامی است.



وی تصریح کرد: اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به‌طور کامل خارج از چارچوب اخلاق، انسانیت و اصول پذیرفته‌شده جهانی است، در حالی که همین کشورها همواره با شعارهای حقوق بشری تلاش می‌کنند چهره‌ای موجه از خود ارائه دهند و با همین ادبیات فریبنده، مسیر تضعیف و سلطه بر سایر ملت‌ها را دنبال کنند.



محمدی ادامه داد: امروز برای افکار عمومی جهان روشن شده است که رفتار عملی این مدعیان با ادعاهای ظاهراً زیبای آنان فاصله‌ای عمیق دارد و آنچه در میدان دیده می‌شود، چیزی جز تجاوز، تخریب و نقض آشکار اصول انسانی نیست.



وی با اشاره به تخریب پل کرج توسط آمریکا بیان کرد: تصور دشمن این است که با تخریب یک سازه، می‌تواند دانش فنی و ذهن خلاق شکل‌دهنده آن را نیز از میان ببرد، در حالی که دانش ساخت چنین بنایی همانند دانش هسته‌ای، در ذهن مهندسان، دانشمندان و متخصصان کشور نهادینه شده و با از بین بردن یک زیرساخت، این سرمایه دانشی از بین نخواهد رفت.



رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران افزود: روح بزرگ و خلاق ایرانی در مسیر آبادانی، توسعه و ساخت کشور با این‌گونه اقدامات تضعیف نمی‌شود و ملت ایران بارها نشان داده است که از دل تهدیدها، فرصت‌های بزرگ‌تری برای پیشرفت خلق می‌کند.



وی گفت: بی‌تردید تخریب دانشگاه‌ها، مراکز علمی و زیرساخت‌های آموزشی برای کشور خسارت‌آفرین است، اما دشمنان باید بدانند که جوانان این سرزمین مسیر پیشرفت، توسعه و فتح قله‌های علمی و فناوری را با انگیزه‌ای مضاعف دنبال خواهند کرد.



محمدی تصریح کرد: دانشمندان، استادان و پژوهشگران دانشگاهی این اطمینان را می‌دهند که حرکت علمی کشور با قدرت ادامه می‌یابد و چنین اقدامات