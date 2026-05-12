خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراکز علمی و آموزشی، قلب تپنده‌ توسعه پایدار و زیربنای پیشرفت فکری و فناورانه جوامع به‌شمار می‌آیند، هرگونه اقدام علیه علم و نهادهای علمی، صرف‌نظر از شکل، انگیزه یا توجیه آن، به‌منزله تضعیف عقلانیت جمعی و آسیب‌زدن به مسیر رشد و تعالی انسانی است.

علم‌کُشی نه‌تنها تولید دانش و نوآوری را متوقف می‌کند، بلکه اعتماد به آینده، گفت‌وگوی سازنده و توان حل مسائل بنیادین جوامع را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد بنابراین صیانت از مراکز علمی، مسئولیتی فراتر از نهادها و دولت‌هاست و به‌عنوان یک تعهد اجتماعی، تضمین‌کننده امنیت فکری و آینده نسل‌ها محسوب می‌شود.

حمله به مراکز علمی نه‌تنها نقض آشکار حقوق آموزشی و فرهنگی جوامع است، بلکه خسارتی برای کل جامعه جهانی به شمار می‌رود، به باور آنان، این‌گونه اقدامات نمی‌تواند اراده علمی کشور را تضعیف کند و دانشگاه‌ها همچنان با تکیه بر ظرفیت نخبگان، مسیر پیشرفت و بالندگی خود را دنبال خواهند کرد.

تخریب زیرساخت‌ها خللی در توان علمی ایران ایجاد نمی‌کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رخ‌داده در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: هم‌زمان با ترور ناجوانمردانه برخی مسئولان کشوری و نظامی و همچنین شهادت کودکان و شهروندان بی‌دفاع، اتفاقی تأمل‌برانگیز نیز رخ داد و آن حمله به مراکز علمی و دانشگاهی بود، در حالی که دانشگاه‌ها در اغلب جنگ‌ها کمتر مورد تهدید و تعرض قرار می‌گیرند.

مجتبی یوسفی‌راد افزود: این اقدام نشان می‌دهد کشورهایی که خود را مدافع تمدن، پیشرفت و نظم جهانی معرفی می‌کنند، در عمل دچار نوعی عقب‌گرد تاریخی در حوزه روابط بین‌الملل شده‌اند و از سوی دیگر، چنین اقداماتی نشان می‌دهد دانشگاه‌های کشور در مسیر درست پیشرفت، بالندگی و اثرگذاری علمی حرکت می‌کنند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی کشور گفت: در دانشگاه‌های ایران سرمایه اصلی، فکر، اندیشه و دانش است و به همین دلیل تخریب برخی زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها یا حتی تجهیزات و محصولات فناورانه نمی‌تواند خللی در توان علمی کشور ایجاد کند.

یوسفی‌راد ادامه داد: جامعه علمی کشور با اتکا به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت نخبگان، مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد و بدون تردید زیرساخت‌هایی که آسیب دیده‌اند، با تلاش دانشمندان و متخصصان کشور، بهتر و مستحکم‌تر از گذشته بازسازی خواهند شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه تصریح کرد: این اقدامات نه‌تنها نمی‌تواند نقش دانشگاه‌ها را در پیشرفت کشور کمرنگ کند، بلکه دانشگاه‌ها همچنان با قدرت بیشتری در عرصه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حضور خواهند داشت و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها نه‌تنها محل آموزش و پژوهش هستند، بلکه نهادهایی تمدن‌ساز محسوب می‌شوند و نقش اساسی در تربیت نیروهای متخصص، تولید دانش و حمایت از نوآوری دارند،به همین سبب هرگونه تهدید یا فشار بر این مراکز، در نهایت متوجه آینده علمی و توسعه‌ای کشورها خواهد بود و جامعه جهانی باید نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی حساس باشد.

یوسفی‌راد همچنین تصریح کرد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور، از جمله واحد ساوه، با وجود شرایط پیش‌آمده، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه خود را بدون وقفه ادامه داده‌ و استمرار فعالیت‌ها نشان‌دهنده آمادگی ساختاری دانشگاه برای مواجهه با بحران‌ها، حفظ کیفیت آموزشی و پشتیبانی از حرکت علمی کشور در هر شرایطی است.

تعرض به مراکز علمی تلاشی برای توقف پیشرفت کشور

مدرس دانشگاه‌های پیام نور، دانشگاه آزاد و مراکز علمی کاربردی در ساوه و زرندیه در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز علمی و دانشگاهی، این اقدامات را مغایر با اصول انسانی، قوانین بین‌المللی و حرمت علم و دانش دانست.

رضا شالیان مقدم با بیان اینکه مراکز علمی و دانشگاه‌ها همواره محل تولید دانش، تربیت نیروی انسانی و پیشرفت جوامع هستند، اظهار کرد: تعرض به این مراکز در واقع حمله به آینده علمی ملت‌ها و تلاشی برای متوقف کردن مسیر پیشرفت و توسعه کشورها به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه افزود: تاریخ نشان داده است که دشمنان ملت‌ها در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی، روند رشد علمی کشورها را با اختلال مواجه کنند، اما اراده دانشمندان و پژوهشگران همواره مانع تحقق این اهداف شده است.

شالیان مقدم تصریح کرد: چنین اقداماتی نه‌تنها با اصول انسانی و اخلاقی در تضاد است، بلکه برخلاف موازین پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل نیز محسوب می‌شود و جامعه جهانی باید نسبت به اینگونه اقدامات واکنش جدی نشان دهد.

وی ادامه داد: جامعه دانشگاهی ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، مسیر پیشرفت علمی و تحقیقاتی خود را با جدیت دنبال می‌کند و اینگونه اقدامات نمی‌تواند خللی در اراده پژوهشگران و دانشمندان کشور ایجاد کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: حمایت از مراکز علمی و صیانت از جایگاه دانشمندان و پژوهشگران از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه همه نهادهای بین‌المللی قرار گیرد تا علم و دانش بتواند در مسیر خدمت به بشریت و پیشرفت جوامع انسانی تداوم یابد.

وی همچنین با اشاره بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل اساسی جوامع گفت: مراکز علمی با انجام پژوهش‌های کاربردی و تربیت نیروهای متخصص، نقش مهمی در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کنند و هرگونه تهدید علیه این مراکز در واقع تهدیدی علیه رفاه و آینده ملت‌ها محسوب می‌شود.

شالیان مقدم اظهار کرد: حمله به دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های علمی نشانه ضعف در میدان و استیصال دشمن در نبرد با رزمندگان ما است و چنانچه آمریکا و اسرائیل قابلیتی دارند باید در میدان مبارزه با رزمندگان ما نشان دهند.

وی افزود: حمله به دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و مدارس و کتابخانه‌ها جز ناتوانی و زبونی و شکست هیچ تلقی دیگری برای دیدگان بیدار ملت‌های آزاده جهان ندارد.

شالیان تصریح کرد: جامعه علمی جهان باید با همبستگی بیشتر در برابر چنین اقدامات مخربی ایستادگی کند و از استقلال و امنیت مراکز علمی دفاع کند تا مسیر تولید علم و پیشرفت بشریت بدون مانع ادامه یابد.

همبستگی نخبگان، راه عبور از تهدیدها و مسیر پیشرفت کشور

جامعه شناس و پژوهشگر استان مرکزی در گفتگو با خبرنگارمهر در مورد نقش نخبگان در تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها اظهار کرد: زمانی که فشار هزینه‌ها بر مردم سنگینی می‌کند و درآمد در مقابل تورم کاهش می‌یابد، این شرایط می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای بروز نارضایتی عمومی بدل شود.

مهیار توحیدنژاد گفت: دشمنان نیز با بهره‌گیری از اختلافات عقیدتی و شکاف‌های اجتماعی تلاش دارند اطمینان مسئولین را سلب کرده و جامعه را به سمت تفرقه و چنددستگی سوق دهند تا اهداف خصمانه خود را تحقق بخشند. این استراتژی، هدف اصلی‌اش تضعیف بنیان‌های ملی و ایجاد هرج‌ومرج است.

توحیدنژاد افزود: تاریخ معاصر نشان می‌دهد که فشارهای خارجی، اگر به شکل هوشمندانه و با همبستگی ملی مدیریت شوند، می‌توانند به موتور پیشرفت کشور تبدیل شوند.

این پژوهشگر بر اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان تاکید کرد و گفت: در این وضعیت حساس، تنها راه نجات و توسعه، تمرکز بر توانمندی‌های داخلی است و نخبگان باید با خلاقیت و هوشمندی، تهدیدها را به فرصت‌های رشد و خودکفایی تبدیل کنند.

توحیدنژاد ادامه داد: تمرکز بر فناوری، علم و ایجاد اعتماد ملی، بهترین پاسخ به ترفندهای دشمن برای ایجاد نارضایتی است و با همبستگی و اتحاد، می‌توان هر نوع فشار اقتصادی یا سیاسی را به پله‌ای برای ارتقای کشور تبدیل کرد.

این پژوهشگر تصریح کرد: تاریخ ما ثابت کرده است که تهدید و فشارهای دشمن، ملت ایران را ضعیف نمی‌کند بلکه باعث تقویت و خلاقیت در مسیر پیشرفت می‌شود.

وی تاکید کرد: با تبدیل تهدیدها به فرصت، نه تنها می توان هدف‌های دشمن را خنثی کرد، بلکه این مهم به اوج شکوفایی و توسعه می رسد و به طور حتم با تکیه بر نخبگان و توانمندی‌های ملی، آینده‌ای درخشان برای ایران اسلامی رقم می زنیم.