محمد حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حمله به مراکز علمی و دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه محل تولید علم، دانش، فرهنگ و به عنوان بخشی از میراث جهانی است. یورش به محیط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و مراکزی مانند کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز فرهنگی طبق کنوانسیون‌های مرتبط با مدیریت جنگ ممنوع است.

وی افزود: اینکه در جریان جنگ رمضان، مراکز دانشگاهی مورد اصابت قرار گرفته و خسارت‌هایی به دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و تاسیسات دانشگاه‌ها در استان‌های مختلف وارد شده است، نشان دهنده استیصال جبهه دشمن است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: معمولاً این نوع یورش زمانی انجام می شود که اهداف مورد نظر در جبهه جنگ به دست نمی‌آید و مراکز بی‌دفاع مانند دانشگاه‌ها به عنوان پوشش شکست‌ها مورد هجوم قرار می‌گیرد.

حسن‌زاده با بیان این‌که مراکز دانشگاهی به عنوان میراث جهانی در کل جوامع مورد احترام و پشتیبانی‌اند، ادامه داد: بنابراین؛ این مراکز از استحکامات دفاعی برای شرایط جنگی برخوردار نیستند و به همین دلیل از منظر اخلاقی نیز یورش به آن‌ها غیر قابل دفاع است.

وی درباره وظایف دانشگاهیان در شرایط جنگ اظهار کرد: اکنون که عمل ناپسند حمله به دانشگاه‌ها انجام شده است انتظار می‌رود همه دانشگاهیان کشور و جهان به شیوه‌های مختلف و به شدیدترین شکل این عمل غیرانسانی را محکوم کنند و به سردمداران جنگ طلب برای عدم تکرار آن فشار بیاورند. در کنار محکومیت، باید پیگیری‌های حقوقی برای شناسایی و پیگرد عاملان آن در سطح بین‌المللی در دستورکار جدی قرار گیرد و پشتیبانی‌های عملی برای بازسازی ارائه شود.

سهم ۲ درصدی ایرانیان در خلق دانش جهانی

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با اشاره به سهم ایرانیان از دانش جهانی گفت: نظام دانشگاهی ایران به اندازه بیش از دو برابر سهم جمعیتی خود در خلق دانش جهانی سهم دارد و در حوزه‌های مرتبط با سلامت و رفاه جهانی پیشگام است. این بدین معناست که بخش قابل توجهی از پیشرفت جهانی حاصل دستاوردهای دانشمندان ایرانی و فعالیت‌های دانشگاه‌های کشورمان است. بدیهی است که آسیب به دانشگاه‌های کشور به مثابه ایجاد اختلال در زنجیره علم و فناوری جهانی است و باید از گسترش این اقدام شوم برای همیشه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در سطح بین‌المللی از مجامع علمی جهان انتظار می رود که برای جبران آسیب به نظام دانشگاهی کشورمان اعلام آمادگی کنند و برای توسعه همکاری‌ها در زمان جنگ و پساجنگ اقدام کنند.

حسن‌زاده با اشاره به نقش نهادهای بین‌المللی تأکید کرد: از نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو، یونیدو، فرهنگستان علوم جهان و آیسسکو و نظایر آن انتظار موضع گیری و اقدام جدی بیشتر می‌رود.

وی افزود: در سطح ملی در کنار پشتیبانی‌های لازم از سوی دولت محترم، لازم است سازمان‌های مردم نهاد (سمن) و مجامع خیرین علم و فناوری نیز به میدان آمده و در مسیر جبران صدمات مشارکت کنند. با توجه به جایگاه علت‌العلل نظام دانشگاهی در مسیر پیشرفت کشور، توجه بیش از پیش به توسعه آن ضرورت بیشتری یافته است.

تاریخ خاطره خوبی از کتابسوزی، دانشمندکشی، و یورش به مراکز علم ندارد

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه هرکدام از آحاد جامعه دانشگاهی باید صدای رسای دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های کشور در سطح ملی و بین المللی باشند، ادامه داد: دانشگاهیان باید مسئولیت کامل جامعه بین‌المللی را در قبال حفظ حرمت علم و دانایی و محیط‌های دانش‌اندوزی یادآوری کنند.

وی خاطر نشان کرد: تاریخ خاطرات خوبی از کتابسوزی، دانشمندکشی، و یورش به مراکز علمی ندارد و ارتکاب چنین جنایت‌هایی در قرن بیست و یکم و اوج آگاهی جامعه جهانی شرم آور است. مطمئناً، نظام علمی کشور ققنوس‌وار از دل این آتش جانسوز نیز بال خود را خواهد گشود و به سوی آینده‌ای روشن پرواز شتابان خواهد داشت.