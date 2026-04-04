به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در پیامی خطاب به رؤسای جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر، داوطلبان، جوانان و امدادگران در سراسر جهان، شرایط کنونی را «مقطعی سرنوشت‌ساز» توصیف و بر نقش تعیین‌کننده این نهادها در پاسداری از کرامت انسانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اصول بنیادین نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر از جمله انسانیت، بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلال، افزود: این نهضت همواره پناهگاه امنی برای آسیب‌دیدگان بوده و امدادگران و داوطلبان در سراسر جهان با ایثار و فداکاری، جلوه‌هایی از تعهد انسانی را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با انتقاد از روند نگران‌کننده حملات به غیرنظامیان، مراکز درمانی و نیروهای امدادی، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های ژنو دانست.

کولیوند همچنین به حملات اخیر علیه تأسیسات، تجهیزات و نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این حملات که با وجود نشان رسمی هلال‌احمر صورت گرفته، موجب خسارات گسترده، مجروح شدن تعدادی از امدادگران و جان‌باختن شماری از نیروهای فداکار شده است.

وی تأکید کرد: تعرض به کارکنان، تجهیزات و تأسیسات دارای نشان‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر، نقض صریح اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در مخاصمات مسلحانه است و تداوم آن، توان پاسخگویی به نیازهای فوری آسیب‌دیدگان را به‌شدت تضعیف می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه «سکوت در برابر این روند پذیرفتنی نیست»، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی شد و از اعضای نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر خواست حملات علیه کارکنان و تأسیسات بشردوستانه را محکوم کرده و برای حفظ امنیت امدادگران از تمامی ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی بهره‌گیری کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی جهانی، ابراز امیدواری کرد با همکاری و اراده مشترک، جهانی مبتنی بر صلح، عدالت و کرامت انسانی تقویت شود.