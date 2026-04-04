۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

۷۴۷ هزار تماس با ۱۱۵ در ایام نوروز با اورژانس

رییس سازمان اورژانس کشور از ثبت بیش از ۷۴۷ هزار تماس با شماره ۱۱۵ در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر درباره خدمات اورژانس در طرح سلامت نوروز ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۷۴۷ هزار و ۹۵۷ تماس با شماره ۱۱۵ برقرار شده است که ۱۹۷هزار و ۸۴ تماس منجر به عملیات شد.

وی افزود: همچنین ۱۰۲هزارو ۸۰۶ تماس مشاوره ای نیز در این ایام برقرار شد.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: متاسفانه ۵۱ هزار و ۶۰۹ تماس مزاحم نیز در این ایام داشتیم که ۷ درصد از تماس ها را شامل می شدند.

میعادفر گفت: کل ماموریت های انجام شده ۱۹۰ هزارو ۳۱۶ مورد که شامل ۵۳ هزارو ۱۵۳ ماموریت ترافیکی و ۱۳۷ هزارو ۱۶۳ ماموریت غیرترافیکی بود.

وی افزود: در مجموع ۳۹ هزارو ۲۸۶ مصدوم ترافیکی به بیمارستان منتقل شدند و ۱۲ هزارو ۴۳۳ مصدوم در محل خدمات درمانی دریافت کردند.

رییس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: همچنین ۷۴ هزار ۹۹۹ نفر از افرادی که در حوادث غیرترافیکی مصدوم شده بودند به بیمارستان منتقل شده و ۵۵ هزار و ۵۹۶ نفر در محل خدمات دریافت کردند.

میعادفر بااشاره به طرح های ۷۲۴ و ۲۴۷ گفت: در مجموع در این طرح ها ۲۷۶ مرد و ۲۰۸ زن که دچار سکته مغزی شده بودند؛ به بیمارستان منتقل شدند. همچنین ۲۰۵ مرد و ۷۸ زن نیز دچار سکته قلبی شده بودند که آنها نیز به بیمارستان منتقل شدند.

کد مطلب 6791197
محمد رضازاده

