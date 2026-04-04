۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

تل‌آویو: حزب الله هزاران موشک در اختیار دارد

با وجود دروغ هایی که مقامات صهیونیست طی یک سال گذشته درباره قدرت حزب الله مطرح می کردند تلویزیون رژیم صهیونیستی به قدرت موشکی مقاومت لبنان اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد، حملات از سمت جبهه شمالی بدون توقف ادامه دارد و زمان هشدار خطر بسیار کم است. ساکنان این مناطق زندگی عادی ندارند.

در این گزارش آمده است، حزب الله روزانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ موشک به سمت مناطق شمالی اراضی اشغالی شلیک می کند. این موشک ها به حیفا و مناطق جنوبی تر نیز می رسند. حزب الله ۱۰ هزار موشک دارد و می تواند تا مدت طولانی به حملات موشکی خود ادامه دهد.

این در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی طی یک سال گذشته همواره مدعی نابودی قدرت نظامی و موشکی حزب الله شده بودند.

