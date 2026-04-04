تداوم حملات حزب الله به اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک کفریووال با شلیک موشکی هدف قرار داد.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: شلیک موشک از لبنان به‌سوی جولان آژیر خطر در معالوت‌ترشیحا، نهاریا، عکا و حیفا به صدا درآمد.

مقاومت اسلامی تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی را در قنطره با شلیک موشک هدف قرار داد.

همچنین مقاومت اسلامی شهرک کریات شمونه را با شلیک چند موشک هدف قرار داد.

آژیرهای هشدار در مرغلیوت در اصبع الجلیل به صدا درآمد.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمانی خبر داد که پیش‌تر در تقاطع العباسیه تهدید شده بود.

خبرنگار المیادین در جنوب از همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک برعشیت خبر داد.