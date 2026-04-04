۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

حمله به مراکز صنعتی-نظامی و محل‌های استقرار فرماندهان رژیم صهیونیستی

حمله به مراکز صنعتی-نظامی و محل‌های استقرار فرماندهان رژیم صهیونیستی

مراکز صنعتی _ نظامی و محل‌های استقرار فرماندهان و یگان‌های ارتش کودک کش رژیم‌صهیونیستی در موج ۹۴ عملیات وعده صادق ۴ هدف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در بامداد امروز نقاطی از مراکز صنعتی _ نظامی و محل‌های استقرار فرماندهان و یگان‌های ارتش کودک کش رژیم‌صهیونیستی در مناطقی از جنوب، مرکز، شمال سرزمین‌های اشغالی و تل‌آویو در موج ۹۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مقدس "یاام البنین" و تقدیم به همه مادران شهدا خصوصا عزت بانو (مادر شهیدی که شهید شد) با موشک‌های بالستیک و سنگین سوخت جامدومایع خرمشهر، خیبر شکن و عماد با سر جنگی‌های هدایت شونده و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی منهدم شدند.

نقاطی در دیمونا، نقب، بئرالسبع، رامات گان در راستای تاکتیک آتش به آتش عمیق و در جریان شلیک‌های ممتد قبلی، پس از ناتوانی پدافند چندلایه و فوق پیشرفته صهیونیست‌ها در رهگیری موشک‌های قدرتمند ایرانی زیر ضرب حملات سخت قرار گرفتند.

سجده شکر ملت‌های منطقه و بر افراشته شدن دست‌های سپاس مومنان به سمت آسمان در سراسر جهان اسلام به شکرانه ذلت و خواری صهیونیست و تروریست‌های آمریکایی، دستاوردی عظیم برای نیروهای مسلح ج. ا. ا به حساب می‌آید.

جبهه گسترده و قدرتمند مقاومت در سراسر منطقه نیز با تهاجمات کارآمد، ممتد و مؤثر عرصه را بر متجاوزان صهیونیستی و آمریکایی تنگ‌تر ساخته است مقاومت اسلامی یمن با شلیک موشک‌های بالستیک، جنوب اراضی اشغالی فلسطین را زیر ضرب قرار گرفتند. مقاومت اسلامی و قهرمان عراق نیز موفق به انجام ۱۹ عملیات موشکی ــ پهپادی در ساعت گذشته شدند.

با توکل بر خدای منان، انتقام خون تمام مستضعفان عالم بویژه کودکان و مظلومان غزه، لبنان، یمن، عراق و سایر بلاد اسلامی با موشک‌ها و پهپادهای سهمگین مقاومت اسلامی گرفته خواهد شد.

زهرا علیدادی

    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      ترامپ جنایتکار در جنگ با ایران شکست خورد. نتانیاهو جنایتکار در جنگ با ایران شکست خورد.
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اذعان پنتاگون به زخمی شدن ۳۶۵ نظامی در جریان جنگ ایران بر اساس داده‌های «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی که در عملیات علیه ایران زخمی شده‌اند به ۳۶۵ نفر رسیده است.
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      سرنگونی پهپاد MQ۱ آمریکایی در آسمان اصفهان پهپاد MQ۱ آمریکایی در آسمان اصفهان ساقط شد..
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      آسوشیتدپرس: ایران نخستین کشور سرنگون‌کننده جنگنده آمریکایی در ۲۴ سال گذشته است نورنیوز: آسوشیتدپرس اعلام کرد سرنگونی دو فروند جنگنده آمریکایی توسط ایران، ضربه‌ای بسیار نادر در ۲۴ سال گذشته به آمریکا بوده است.
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      حرافی ترامپ جنایتکار هم نتوانست نفت و بنزین را نجات بدهد!
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      ترامپ جنایتکار مجرم است و باید پاسخگو باشد ارتش وحشی آمریکا جنایتکار ناقض قوانین بین المللی است.

