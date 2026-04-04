به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در بامداد امروز نقاطی از مراکز صنعتی _ نظامی و محلهای استقرار فرماندهان و یگانهای ارتش کودک کش رژیمصهیونیستی در مناطقی از جنوب، مرکز، شمال سرزمینهای اشغالی و تلآویو در موج ۹۴ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مقدس "یاام البنین" و تقدیم به همه مادران شهدا خصوصا عزت بانو (مادر شهیدی که شهید شد) با موشکهای بالستیک و سنگین سوخت جامدومایع خرمشهر، خیبر شکن و عماد با سر جنگیهای هدایت شونده و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی منهدم شدند.
نقاطی در دیمونا، نقب، بئرالسبع، رامات گان در راستای تاکتیک آتش به آتش عمیق و در جریان شلیکهای ممتد قبلی، پس از ناتوانی پدافند چندلایه و فوق پیشرفته صهیونیستها در رهگیری موشکهای قدرتمند ایرانی زیر ضرب حملات سخت قرار گرفتند.
سجده شکر ملتهای منطقه و بر افراشته شدن دستهای سپاس مومنان به سمت آسمان در سراسر جهان اسلام به شکرانه ذلت و خواری صهیونیست و تروریستهای آمریکایی، دستاوردی عظیم برای نیروهای مسلح ج. ا. ا به حساب میآید.
جبهه گسترده و قدرتمند مقاومت در سراسر منطقه نیز با تهاجمات کارآمد، ممتد و مؤثر عرصه را بر متجاوزان صهیونیستی و آمریکایی تنگتر ساخته است مقاومت اسلامی یمن با شلیک موشکهای بالستیک، جنوب اراضی اشغالی فلسطین را زیر ضرب قرار گرفتند. مقاومت اسلامی و قهرمان عراق نیز موفق به انجام ۱۹ عملیات موشکی ــ پهپادی در ساعت گذشته شدند.
با توکل بر خدای منان، انتقام خون تمام مستضعفان عالم بویژه کودکان و مظلومان غزه، لبنان، یمن، عراق و سایر بلاد اسلامی با موشکها و پهپادهای سهمگین مقاومت اسلامی گرفته خواهد شد.
