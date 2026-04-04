خبرگزاری مهر - مجله مهر: ایران در میان آتش و روایت‌های متناقض، هنوز ایستاده است؛ پرچمش پایین نیامده و صدایش خاموش نشده. این گزارش، روایتی از کشوری است که زیر فشار و ویرانی، همچنان بر جای خود ایستاده و خود را از نو به جهان یادآوری می‌کند

بدون لکنت و ترس از ایران بگویید. برای تخریب بناهایش دل بسوزانید و اقتدارش را فریاد بزنید. صراحتا از دشمنانش نام ببرید و قاطعانه محکومشان کنید. درد جان دادن کودکان را روایت کنید. با افتخار پا بر خیابان‌های کشوری بگذارید که دو روزه می‌خواستند فتحش کنند و امروز سی شبانه‌روز شده که همچنان ایستاده، نه خمیده که مستحکم!

خیالتان تخت، تصاویر جعلی نیستند، موشک‌های بومی اصابت می‌کنند، تخریب می‌کنند، دلارها می‌سوزانند. پرچم را علم کنید، پرچممان بالاست، نه فقط در ایران و به دست مردم شریف و شجاعمان که پرچم رسیده به دستان ساکنین شهر آسمان‌خراش‌ها، تابعان کشورهای به قول خودشان جهان اول. ‌ نام ایران را با افتخار بر سر دست بگیرید و مهرش را به دل فرزندانتان بیاموزید، انتقادهایتان را به جای خود نگه دارید برای روزهای ساختن، بودنمان را که بار دیگر به رخ دنیا کشیدیم، سفره دل باز می‌کنیم و ناکارامدی‌ها را کنار می‌زنیم.

شک نکنید به اشکی که برای فقدان‌ها، خرابی‌ها، مظلومیت‌ها گوشه چشمتان پدیدار می‌شود، این قطره‌ها نماینده وجدان شماست. کنار کسی که شبیه شما نیست اما وطن را آباد می‌خواهد بایستید و مشتتان را در یک ردیف با او گره کنید که نقطه اشتراک محترم و مقدس این‌روزهای ما ایران است.

اگر روزی مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بودید ولی امروز دلتان به بودنش گرم شده و عملکرد مقتدرانه‌اش مطلوبتان شده علتش را در توان تشخیص درست اولویت‌هایتان بجویید. از برچسب‌ها نهراسید، شما مدافعان حقیقی استقلال و آزادی باشید نه مدعیان دروغین آن. رنج وطن و هم‌وطن را فهمیدن شرافت می‌خواهد، به شرفتان اعتماد کنید.

ایران پابرجاست و می‌ماند، باور کنید که حق ماندنی و شر رفتنی است. خدا با ماست و او به تنهایی ما را کفایت می‌کند!