آسیب به ۳۶۰ زیرساخت سلامت و ۴۶ آمبولانس در جنگ کنونی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در دوران جنگ تحمیلی، ۳۶۰ مورد آسیب به زیرساختهای حوزه سلامت و ۴۶ دستگاه آمبولانس ثبت شده است.
وی افزود: تعداد مصدومان زیر ۱۸ سال به حدود هزار و ۹۰۰ نفر رسیده که ۱۲۱ نفر از آنها زیر ۵ سال سن دارند همچنین حدود ۴ هزار و ۶۹۵ نفر از مصدومان را زنان تشکیل میدهند که کوچکترین آنها یکماهه و مسنترین فرد ۱۰۰ ساله بوده است.
میعادفر عنوان کرد: تاکنون ۲۱۶ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال سن داشتهاند که بخش قابل توجهی از آنها دانشآموزان هستند همچنین ۱۷ نفر از شهدای ثبتشده زیر ۵ سال بودهاند.
وی ادامه داد: تعداد شهدای زن نیز به ۲۶۱ نفر رسیده که کوچکترین آنها نوزادی چندروزه بوده است. در میان کادر سلامت نیز ۲۴ نفر به شهادت رسیده و ۱۱۶ نفر مجروح شدهاند که از این تعداد، ۷۷ نفر از نیروهای اورژانس ۱۱۵ بودهاند و سه نفر از همکاران اورژانس نیز در حین خدمت به شهادت رسیدهاند.
