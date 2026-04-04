۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

آسیب به ۳۶۰ زیرساخت سلامت و ۴۶ آمبولانس در جنگ کنونی

 رئیس سازمان اورژانس کشور از آسیب به ۳۶۰ زیرساخت سلامت و ۴۶ آمبولانس در جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در دوران جنگ تحمیلی، ۳۶۰ مورد آسیب به زیرساخت‌های حوزه سلامت و ۴۶ دستگاه آمبولانس ثبت شده است.

وی افزود: تعداد مصدومان زیر ۱۸ سال به حدود هزار و ۹۰۰ نفر رسیده که ۱۲۱ نفر از آن‌ها زیر ۵ سال سن دارند همچنین حدود ۴ هزار و ۶۹۵ نفر از مصدومان را زنان تشکیل می‌دهند که کوچکترین آنها یک‌ماهه و مسن‌ترین فرد ۱۰۰ ساله بوده است.

میعادفر عنوان کرد: تاکنون ۲۱۶ نفر از شهدا زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها دانش‌آموزان هستند همچنین ۱۷ نفر از شهدای ثبت‌شده زیر ۵ سال بوده‌اند.

وی ادامه داد: تعداد شهدای زن نیز به ۲۶۱ نفر رسیده که کوچکترین آن‌ها نوزادی چندروزه بوده است. در میان کادر سلامت نیز ۲۴ نفر به شهادت رسیده و ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند که از این تعداد، ۷۷ نفر از نیروهای اورژانس ۱۱۵ بوده‌اند و سه نفر از همکاران اورژانس نیز در حین خدمت به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 6791259
محمد رضازاده

    • سرابیراد IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      مراکز درمانی و بیمارستانها بعد از پادگان‌های نظامی اصلی ترین هدف حملات بمباران دشمن است.تحلیلگران نظامی باید دلیل این کار دشمن را بررسی کنند.
    • سرابیراد IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
