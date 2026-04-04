به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای اداری گرمسار طی سال جاری با حضور رئیس سازمان بهزیستی و در محل دانشگاه این شهر مهمترین مسئله امروز را جنگ و روایت آن عنوان کرد و اظهار داشت: در شرایط جنگی همه باید بلندگو نظام بوده و پای کار حاضر باشند.

وی با تاکید بر اینکه امروز باید در شرایط جنگی خودمان را نشان دهیم در غیر این صورت به درد نخواهد خورد، افزود: حضور خود جوش مردم در صحنه های دفاع از کشور یکی از آن عرصه های مهم است.

امام جمعه گرمسار با اشاره به اینکه برخی روایات نادرست از وضعیت کشور مطرح می‌کنند، ابراز داشت: این درحالی که سطح رفاه جوان ایرانی در بالاترین حد است.

آرامی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی خانواده‌های اقلیت را مورد حمایت خود قرار داده است، تصریح کرد: این نمونه احترام به اقلیت های دینی را در کجای دنیا می‌توان دید؟

وی خواستار قدردانی از نظام و شناساندن دستاوردهای آن به نسل جوان شد و افزود: در همین محافل شبانه باید روایتگری صحیح از دستاوردهای نظام انجام شود.