به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای کلان سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برای توسعه بخش دامپروری، طرح همگامسازی فحلی در بیش از ۵۰ هزار رأس دام سبک در سطح استان آغاز و بهصورت گسترده در حال اجرا است.
این طرح با مشارکت فعال حدود ۵۰۰ دامدار و با همکاری تشکلهای دامپروری در شهرستانهای مختلف استان عملیاتی شده و از جمله برنامههای مهم در حوزه افزایش بهرهوری تولید به شمار میرود.
رویکردی علمی برای افزایش بهرهوری
همگامسازی فحلی بهعنوان یکی از روشهای نوین مدیریتی در صنعت دامپروری، با هدف هماهنگسازی دورههای فحلی در گلهها اجرا میشود و نقش مهمی در بهبود شاخصهای تولیدی دارد.
کارشناسان حوزه دامپروری معتقدند اجرای این روش میتواند به افزایش چشمگیر نرخ باروری و بهبود عملکرد تولید مثل در دامها منجر شود.
مزایای اقتصادی و تولیدی طرح
از جمله مهمترین مزایای اجرای این طرح میتوان به تولید برههای همسن و هماندازه، افزایش احتمال دوقلوزایی، تسهیل مدیریت تولید مثل، بهبود برنامهریزی تولید و انطباق زمان عرضه با نیاز بازار اشاره کرد.
همچنین اجرای این طرح، امکان ارائه خدمات بهداشتی مؤثرتر به دامها را فراهم کرده و در نهایت به شکلگیری گلههایی اقتصادی و پربازده منجر میشود.
حمایت از دامداران و توسعه پایدار
این اقدام در چارچوب سیاستهای حمایتی دولت و با هدف تقویت تولید داخلی و افزایش بهرهوری در بخش دامپروری اجرا شده است.
مسئولان جهاد کشاورزی لرستان تأکید دارند که اجرای چنین طرحهایی میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و بهبود معیشت دامداران ایفا کند.
