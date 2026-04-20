۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

اجرای فاز نخست همزمان‌سازی فحلی در دام سبک بیجار؛ پوشش ۳۰۰ رأس دام

بیجار- فاز اول طرح همزمان‌سازی فحلی خارج از فصل در دام سبک با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود شاخص‌های تولید، در دامداری‌های شهرستان بیجار برای ۳۰۰ رأس دام اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق اهداف معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان کردستان و در پی استقبال دامداران، ظهر دوشنبه فاز نخست پروژه همزمان‌سازی فحلی خارج از فصل در دام سبک در این شهرستان به اجرا درآمد.

بر اساس این گزارش، این طرح با هدف کوتاه کردن دوره زایش، تولید بره‌های هم‌سن برای پرواربندی و جایگزینی، افزایش درصد دوقلوزایی و در نهایت ارتقای بهره‌وری اقتصادی دامداران، در چند روستای شهرستان بیجار اجرا شده است.

کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی با اجرای این پروژه برای ۳۰۰ رأس دام سبک، تلاش دارند ضمن بهبود مدیریت تولیدمثل، زمینه افزایش درآمد و پایداری اقتصادی دامداری‌ها را فراهم کنند.

