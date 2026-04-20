به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحقق اهداف معاونت امور دام جهاد کشاورزی استان کردستان و در پی استقبال دامداران، ظهر دوشنبه فاز نخست پروژه همزمان‌سازی فحلی خارج از فصل در دام سبک در این شهرستان به اجرا درآمد.

بر اساس این گزارش، این طرح با هدف کوتاه کردن دوره زایش، تولید بره‌های هم‌سن برای پرواربندی و جایگزینی، افزایش درصد دوقلوزایی و در نهایت ارتقای بهره‌وری اقتصادی دامداران، در چند روستای شهرستان بیجار اجرا شده است.

کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی با اجرای این پروژه برای ۳۰۰ رأس دام سبک، تلاش دارند ضمن بهبود مدیریت تولیدمثل، زمینه افزایش درآمد و پایداری اقتصادی دامداری‌ها را فراهم کنند.