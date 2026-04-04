به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان‌پور روز شنبه از مشارکت این مجموعه در پویش ملی درختکاری «سرو ایران» خبر داد و به رسانه‌ها گفت: این پویش با هدف گرامیداشت یاد رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان و همچنین توسعه فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست اجرا می‌شود.

وی افزود: در همین راستا، پرسنل ادارات حفاظت محیط‌زیست در سطح استان و مناطق تحت مدیریت، با حضور در برنامه‌های نمادین، اقدام به کاشت نهال کردند.

کاشت نهال به یاد شهدا

فرمان‌پور با اشاره به اهمیت این اقدام و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان، علاوه بر پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت، می‌تواند به عنوان حرکتی فرهنگی در راستای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست تلقی شود.

ترویج فرهنگ درختکاری در جامعه

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان هدف از این اقدام را ترویج فرهنگ عمومی درختکاری و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: توسعه چنین پویش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی و توجه بیشتر به مسائل زیست‌محیطی باشد.

گامی در جهت بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این اقدامات، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در پویش‌هایی از این دست، نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز و بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان خواهد داشت.