آغاز کاشت ۳۰۰۰ اصله نهال به یاد رهبر شهید در میاندرود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی، فرماندار میاندرود، شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی پویش سرو ایران با گرامیداشت یاد شهدا و تأکید بر اهمیت حفظ منابع طبیعی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تهدیدات مختلف مواجه است، همدلی و مقاومت مردم، مهم‌ترین عامل عبور از چالش‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، افزود: دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، علمی و دیپلماتیک، نشان‌دهنده بصیرت و پایداری مردم است.

فرماندار میاندرود در ادامه، درختکاری را اقدامی ماندگار و نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده نسل‌ها عنوان کرد و گفت: توسعه فضای سبز و صیانت از منابع طبیعی، وظیفه‌ای همگانی است که باید با مشارکت مردم و مسئولان دنبال شود.

بابایی لولتی همچنین از تلاش نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت قدردانی کرد و با اشاره به عملکرد مجموعه نکاچوب، از رضایتمندی نسبی مردم نسبت به مدیریت این شرکت خبر داد.

در ادامه این مراسم، عباس غفوری، مدیرعامل شرکت نکاچوب، با اشاره به اجرای این طرح در راستای پویش ملی کاشت یک میلیارد نهال، اظهار کرد: امسال با آماده‌سازی اراضی، ۳ هزار اصله نهال در این مجموعه کاشته شد.

وی افزود: در سال گذشته نیز حدود ۳ هکتار از اراضی این شرکت به کاشت نهال اختصاص یافته بود و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

غفوری با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، خاطرنشان کرد: توسعه درختکاری و حرکت به سمت کاشت نهال‌های مثمر، علاوه بر حفظ طبیعت، می‌تواند در حوزه تولید و صنعت نیز اثرگذار باشد.

مدیرعامل نکاچوب پویش «سرو ایران» را حرکتی مستمر و هدفمند دانست و گفت: این برنامه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، هر ساله دنبال خواهد شد.

وی در پایان بر تداوم مسیر خدمت و تلاش در راستای توسعه کشور تأکید کرد و افزود: مجموعه نکاچوب با تمام ظرفیت در مسیر حفظ محیط زیست و تحقق اهداف کلان کشور گام برمی‌دارد.