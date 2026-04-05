نام شهدا با کاشت ۳۰۰ نهال در کرمانشاه ماندگار شد

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف اجرای پیام رهبر معظم انقلاب درباره «نهال امید» و در قالب پویش سرو ایران برگزار شد و حضور خانوادههای معظم شهدا، جلوهای از ارادت مردم به یاد و خاطره این عزیزان است.
وی افزود: امام جمعه کرمانشاه نیز در این مراسم با نیت زنده نگه داشتن یاد شهدای سازمان منابع طبیعی، شهرداری، هلال احمر و جنگ رمضان، اقدام به کاشت درختانی نمادین کرد که بیانگر اتحاد مردم و مسئولان در حفظ میراث طبیعی و ارزشهای شهداست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ادامه داد: این برنامه نمادین با حضور مسئولان استانی شامل شهردار، مدیرکل بنیاد شهید، مسئول امور ایثارگران استانداری و نمایندگان ولی فقیه در دستگاههای مختلف، برگزار شد تا پیام همدلی و احترام به شهدا در سطح جامعه تقویت شود.
رستمی تصریح کرد: علاوه بر جنبه نمادین و فرهنگی، کاشت این درختان یادآور تعهد به حفظ محیط زیست و تداوم راه شهدای گرانقدر است و الگویی برای مشارکت مردم در امور اجتماعی و طبیعی فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنین برنامههایی نشاندهنده همبستگی جامعه و مسئولان در بزرگداشت شهداست و یادآور اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در نسلهای امروز و آینده است.
نظر شما