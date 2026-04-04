اسکان ۲۸۳ هزار و ۸۵۴ نفر در خراسان جنوبی

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته فعالیت های ستاد سفر خراسان جنوبی از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شده، اظهار کرد: تا صبح روز ۱۵ فروردین ماه سال جاری در مجموع ۲۸۳ هزار و ۸۵۴ نفر شامل۱۳۶ هزار و ۶۲۷ نفر در اقامتگاه های رسمی، ۱۳۸ هزار و ۴۳۱ نفر در اقامتگاه های غیر رسمی و ۸ هزار و ۷۹۶ نفر هم در اماکن اضطراری شهرستان های خراسان جنوبی سکونت داشته اند.

وی در ادامه تصریح کرد: در این مدت همچنین هزار و ۴۶۳ بازدید نظارتی توسط دستگاه های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر در سطح استان انجام شده که این کار به صورت روزانه ادامه دارد.

سخنگوی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی تصریح کرد : همچنین بیش از ۱۱۲ هزار و ۱۶۲ نفر هم از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شاخص استان بازدید کرده اند.