پویش «تا پای جان برای ایران» در دانشگاه لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان با هدف تقویت روحیه همبستگی و بازتاب هنری و فرهنگی ابعاد مختلف جنگ رمضان و تجاوز دشمن جنایتکار صهیونی آمریکایی، پویشی با عنوان «تا پای جان برای ایران» راه‌اندازی کرده است.

بر اساس این فراخوان، دانشجویان، اساتید و فعالان فرهنگی می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف هنری و محتوایی برای انتشار در بسترهای رسمی این معاونت ارسال کنند.

تنوع قالب‌های ارسالی آثار

در این پویش، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌هایی همچون دل‌نوشته، بیانیه، شعر، نقاشی، کالیگرافی، عکس‌نوشته، کاریکاتور، پادکست، کلیپ تصویری و سایر تولیدات مرتبط با موضوعات مورد نظر ارائه دهند.

محور اصلی این آثار، پرداختن به حملات دشمن جنایتکار آمریکایی و رژیم غاصب صهیونیستی در جریان «جنگ رمضان» و انعکاس ابعاد مختلف آن در قالب‌های فرهنگی و هنری اعلام شده است.

نحوه ارسال آثار

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا و به شناسه اعلام‌شده از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه لرستان ارسال کنند.

همچنین آثار دریافتی پس از بررسی، در کانال رسمی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منتشر خواهد شد.

اهدای جوایز به آثار برگزیده

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در پایان این پویش، آثار برگزیده در هر حوزه معرفی شده و به بهترین آثار، هدایایی اهدا خواهد شد.