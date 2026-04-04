حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره نقش حضور مردم در شرایط فعلی کشور اظهار داشت: حضور مردم مغتنم و نقش آنان در حفظ میدان بی‌نظیر است.

وی با اشاره به تأکیدات امام و رهبر شهید بر حضور مردم در بزنگاه‌های تاریخی افزود: رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی) نیز با ارائه پیام‌های خود، تصمیماتشان را مستقیم به سمع و نظر امت حزب‌الله می‌رسانند.

طهماسبی تصریح کرد: تا مادامی که رهبر معظم انقلاب ادامه جنگ و دفاع مقدس را تا رسیدن به وضعیت پایدار مد نظر دارند، وظیفه مردم حفظ خیابان‌ها و حضور در صحنه برای پشتیبانی از رزمندگان غیور جبهه حق علیه باطل است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه استمرار دفاع از میهن تا گرفتن حق امت، راهبرد اعلامی رهبری عظیم الشأن است، خاطرنشان کرد: این راهبرد تا زمان اعلام پیام دیگری از ایشان باید ملاک عمل باشد.

وی با اشاره به این موضوع که باید مواظب برخی از موضع گیری ها و پیام های برخی از افراد به ظاهر صاحب نظر بود، تأکید کرد: در شرایط کنونی هر کس باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند و تصمیم در مورد جنگ و صلح را به رهبری نظام بسپارد و در این خصوص تابع محض تصمیم نهایی ولی امر مسلمین باشد.

وی با بیان اینکه اگر خناثان فرصت یابند بار دیگر مالک را از چند قدمی خیمه معاویه باز می گردانند، درباره فعالیت‌های رسانه‌ای دشمن هشدار داد و گفت: الحمدالله مردم، نیروهای مسلح و دولتمردان هماهنگ هستند اما نباید اجازه داد عده‌ای با کار رسانه‌ای و ایجاد تردید در دل مردم، شرایطی مثل جنگ صفین یا قضیه جام زهر در جنگ تحمیلی ۸ ساله را رقم بزنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: مردم همانند این سی و چند روز فقط گوششان به ولی امر باشد و به شایعات توجه نکنند چراکه حربه دشمن، ایجاد تردید، یأس و سپس انشقاق در صفوف مردم است.

وی افزود: دشمنی که در میدان نبرد هیچ دستاوردی به دست نیاورده، تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با کار ترکیبی و دستاورد سازی رسانه ای از کارهای ضد بشری خود و ایجاد التهاب و تشویش در صفوف مردم، و نیز شایعه سازی به ویژه ادعای ترور و سیاه نمایی میدان، نبرد باخته خویش را با یک آتش بس قابل بازگشت به یک پیروزی تبدیل کند.

طهماسبی اظهار داشت: زدن پل و دانشگاه‌ها و برخی از مراکز علمی و خدماتی در جنگ نشان از ضعف و در عین حال پروژه دستاورد سازی و مأیوس کردن مردم و تحمیل صلح و آتش بس، توسط دشمن است در حالی که اگر در مقابل این پروژه مقاومت کنیم قطعاً با یک پیروزی قاطع، حقیقتاً دیوار تحریم‌ها فرو خواهد ریخت و آن وقت است که می‌توان بهتر از آنها را ساخت.

رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: پیروزی نهایی صرفاً با گرفتن غرامت و مدیریت تنگه هرمز حاصل نمی شود! پیرزوی نهایی خروج دائمی امریکا از منطقه و حذف غده سرطانی اسرائیل است که می تواند امنیت ولی خدا را تضمین و زمینه ساز ظهور منجی عالم بشریت شود؛ و این امر شدنی است به شرط استقامت در مقابل حملات کور دشمن و شایعات رسانه ای آنان و نیز مقابله با کاسبان تحریم که نمی خواهند ملت بزرگ ایران با شکست آمریکا در این جنگ برای همیشه تحریم ها را بی اثر و محکوم کند، در حالی که پیروزی نهایی و تعالی ملت ایران با خروج دائمی آمریکا از منطقه و حذف کامل غده سرطانی اسرائیل و تأمین امنیت حقیقی محقق خواهد شد.