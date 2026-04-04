به گزارش خبرگزاری مهرا، امیر سرلشکر امیر حاتمی در پیامی از حضور مردم، مراجع تقلید، روحانیون، علما و مسئولان لشکری و کشوری در آیین تشییع و وداع با رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح قدردانی کرد.

فرمانده کل ارتش حضور مردم را «گسترده و پرصلابت» توصیف کرد و گفت که پیامی روشن از تداوم راه مقاومت و ایستادگی به زورگویان و متجاوزان جهان، مخابره کرده است.

وی گفت: شهید سپهبد موسوی همچون مالک اشتر زمان، شاخص بارز تبعیت محض از امام و مقتدای خود در عصر غیبت کبری بود که جان خویش را در راه دفاع از ایران اسلامی فدا کرد و «سیدالشهدای نیروهای مسلح» لقب گرفت.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: این حضور، جلوه‌ای از همدلی و اتحاد ملی و تجدید میثاقی دوباره با ارزش‌هایی بود که شهیدان برای آن جان خویش را نثار کردند.