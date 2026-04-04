  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

سرلشکر حاتمی:سپهبد موسوی مجاهدت‌های خاموش برای «تثبیت اقتدار ملی» داشت

سرلشکر حاتمی:سپهبد موسوی مجاهدت‌های خاموش برای «تثبیت اقتدار ملی» داشت

فرمانده کل ارتش گفت: شهید سپهبد موسوی کارنامه‌ای پر افتخار و درخشانی و سرشار از مجاهدت‌های خاموش داشته که در مسیر تثبیت اقتدار ملی اثرگذار بوده است. 

به گزارش خبرگزاری مهرا، امیر سرلشکر امیر حاتمی در پیامی از حضور مردم، مراجع تقلید، روحانیون، علما و مسئولان لشکری و کشوری در آیین تشییع و وداع با رئیس شهید ستاد کل نیروهای مسلح قدردانی کرد.

فرمانده کل ارتش حضور مردم را «گسترده و پرصلابت» توصیف کرد و گفت که پیامی روشن از تداوم راه مقاومت و ایستادگی به زورگویان و متجاوزان جهان، مخابره کرده است.

وی گفت: شهید سپهبد موسوی همچون مالک اشتر زمان، شاخص بارز تبعیت محض از امام و مقتدای خود در عصر غیبت کبری بود که جان خویش را در راه دفاع از ایران اسلامی فدا کرد و «سیدالشهدای نیروهای مسلح» لقب گرفت.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: این حضور، جلوه‌ای از همدلی و اتحاد ملی و تجدید میثاقی دوباره با ارزش‌هایی بود که شهیدان برای آن جان خویش را نثار کردند.

کد مطلب 6791342
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها