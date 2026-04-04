استقرار تیم اورژانس اجتماعی در سطح شهر استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید تنش ها وشرایط بحرانی کنونی تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان بهارستان با هدف ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای به شهروندان در مناطق مختلف شهر مستقر بودند. این اقدام با توجه اهمیت حفظ سلامت روان جامعه در دوران پر استرس صورت گرفته است.

این تیم ها ی تخصصی که شامل مددکار اجتماعی و روانشناسان هستند، آماده پاسخگویی به نیاز های افراد در معرض خطر، خانواده های درگیر بحران، وکسانی که تحت فشارهای روانی ناشی از شرایط جامعه قرار گرفته اند، می باشند خدمات مشاوره وحمایتی به صورت تخصصی ودردسترسی عموم ارائه می شود.

هدف از این استقرار، کاهش آسیب اجتماعی، پیشگیری از وقوع بحران های روانی فردی وخانوادگی وتقویت تاب آوری جامعه در برابر چالش های موجود است.

شهروندان شهرستان بهارستان، می توانند در صورت نیاز به دریافت خدمات مشاوره، وحمایت های اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳(خط اورژانس اجتماعی بهزیستی بهارستان)، تماس حاصل کرده ویا به مراکز استقرار این تیم های مراجعه کنند.