  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

تصاعد دود در ماهشهر خطری را متوجه شهروندان نمی‌کند

ماهشهر - استاندار خوزستان به شهروندان ماهشهری اطمینان خاطر داد که دودی که ‌هم‌اینک در حال تصاعد است، حاوی موارد سمی و خطرناک برای شهروندان منطقه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، ظهر امروز شنبه ۱۵ فروردین بلافاصله پس از حمله هوایی دشمن به برخی از واحدهای پتروشیمی عازم ماهشهر و محل مورد تهاجم شد و از واحدهای آسیب‌دیده بازدید کرد.

استاندار خوزستان در جریان این بازدید گفت: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز چند واحد پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی رازی، کارون، بندر امام، فجر ۱ و فجر ۲ مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به سرعت وارد عمل شدند و عملیات اطفای حریق انجام شد و اقدامات پیشگیرانه‌ای هم از قبل انجام شده بود.

استاندار خوزستان توضیح داد: دودهایی که هم‌اکنون در حال تصاعد است ناشی از سوختن فلرهاست و این امر به دلیل این است که از تراکم این دودها درون سیستم و بروز آسیب جلوگیری شود. لذا مردم عزیز ما در منطقه نگران نباشند. این دودها موجب انتشار مواد سمی برای شهروندان نمی‌شود.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین ما از این بابت نگرانی نداریم و این دودها در فضای باز رهاسازی و دفع می‌شوند و این به خاطر پایداری سیستم و حفظ ایمنی آن است.

کد مطلب 6791380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها