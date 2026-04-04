به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده، ظهر امروز شنبه ۱۵ فروردین بلافاصله پس از حمله هوایی دشمن به برخی از واحدهای پتروشیمی عازم ماهشهر و محل مورد تهاجم شد و از واحدهای آسیبدیده بازدید کرد.
استاندار خوزستان در جریان این بازدید گفت: در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه امروز چند واحد پتروشیمی از جمله مجتمع پتروشیمی رازی، کارون، بندر امام، فجر ۱ و فجر ۲ مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه نیروهای امدادی و آتشنشانی به سرعت وارد عمل شدند و عملیات اطفای حریق انجام شد و اقدامات پیشگیرانهای هم از قبل انجام شده بود.
استاندار خوزستان توضیح داد: دودهایی که هماکنون در حال تصاعد است ناشی از سوختن فلرهاست و این امر به دلیل این است که از تراکم این دودها درون سیستم و بروز آسیب جلوگیری شود. لذا مردم عزیز ما در منطقه نگران نباشند. این دودها موجب انتشار مواد سمی برای شهروندان نمیشود.
موالیزاده خاطرنشان کرد: بنابراین ما از این بابت نگرانی نداریم و این دودها در فضای باز رهاسازی و دفع میشوند و این به خاطر پایداری سیستم و حفظ ایمنی آن است.
نظر شما